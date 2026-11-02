Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về vụ án cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình

Luật sư Phùng Thị Huyền và bà Nguyễn Thị Bình (bên phải) tại phiên xét xử phúc thẩm sáng 10/9/2026

Tái khẳng định mức thu học thêm do phụ huynh và nhà trường thỏa thuận

Mới đây, Bộ GD-ĐT có công văn trả lời đơn kiến nghị của bà Phùng Thị Huyền, luật sư Công ty Luật TNHH A+, người bào chữa cho bà Nguyễn Thị Bình, đề nghị làm rõ một số quy định liên quan đến vụ án của cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội).

Theo Bộ GD-ĐT, tại thời điểm năm học 2013-2014, hoạt động dạy thêm, học thêm được điều chỉnh bởi Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT. Khoản 3 Điều 3 thông tư quy định học sinh học thêm phải có nhu cầu, tự nguyện và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc. Trong khi đó, điểm b khoản 1 Điều 7 quy định mức thu tiền học thêm do cha mẹ học sinh thỏa thuận với nhà trường.

Về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, khoản 2 Điều 15 Thông tư 17 giao chính quyền địa phương quy định cụ thể việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm. Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, thông tư không giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quy định mức trần hoặc ấn định mức thu tối đa, làm triệt tiêu quyền thỏa thuận đã được quy định tại Điều 7.

Liên quan đến Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, Bộ dẫn Kết luận số 01/KL-KTVB&TCTHPL ngày 4/5/2026 của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), trong đó xác định việc giới hạn mức thu học thêm tối đa là chưa phù hợp với Thông tư 17. Ngày 5/5/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 2339/QĐ-UBND, bãi bỏ toàn bộ Quyết định 22.

Bộ GD-ĐT mong muốn xem xét thấu đáo vụ việc

Bên cạnh việc làm rõ các quy định chuyên ngành, Bộ GD-ĐT cũng đề cập đến việc bảo vệ uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà giáo. Theo Bộ, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, quyết định chất lượng giáo dục, cần được bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và các quyền lợi chính đáng khi thực thi nhiệm vụ.

Đối với những rủi ro pháp lý phát sinh trong thực tiễn quản lý giáo dục do nguyên nhân khách quan từ sự thiếu đồng bộ, hoặc văn bản của địa phương ban hành trái với quy định của cơ quan trung ương, Bộ GD-ĐT mong muốn và tin tưởng các cơ quan chức năng khi xem xét, xử lý các vụ việc liên quan đến nhà giáo sẽ đánh giá toàn diện sự việc trong bối cảnh lịch sử cụ thể.

Theo Bộ, việc xem xét, phán quyết cần cân nhắc kỹ lưỡng động cơ, sự đồng thuận của phụ huynh và hậu quả thực tế; bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật nhưng cũng thấu tình, đạt lý, nhân văn, tránh làm tổn thương uy tín nhà giáo và niềm tin của xã hội đối với ngành Giáo dục.

Cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình.

Hủy án sơ thẩm vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình

Trước đó, TAND khu vực 1 - Hà Nội tuyên phạt bà Nguyễn Thị Bình 3 năm tù, cựu kế toán Phạm Minh Nguyệt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Vụ án liên quan đến hoạt động dạy thêm tại Trường THCS Ba Đình năm học 2013-2014. Theo cáo buộc, nhà trường thu hơn 2,1 tỷ đồng tiền dạy thêm, trong đó hơn 1,09 tỷ đồng bị xác định là khoản thu vượt quy định.

Sau bản án sơ thẩm, cả 2 bị cáo đều kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX xác định có tình tiết mới quan trọng liên quan đến tính pháp lý của Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp kết luận quy định áp mức trần thu tiền học thêm tại văn bản này chưa phù hợp với Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT, vốn quy định mức thu do phụ huynh và nhà trường thỏa thuận.

Bên cạnh đó, tòa nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, như việc phân chia nhóm lớp học thêm; biên bản thu giữ ghi nhận tài liệu là bản gốc nhưng hồ sơ thực tế chỉ có bản photocopy; chênh lệch giữa kết luận thanh tra và kết quả điều tra; việc lập chứng từ kế toán, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm. Nguồn gốc hơn 263 triệu đồng còn tồn trong quỹ nhà trường cũng cần được xác minh.

Tại phiên tòa, bà Bình khẳng định việc thỏa thuận mức thu học thêm với phụ huynh là phù hợp quy định và đề nghị được tuyên không phạm tội.

Luật sư bào chữa cho rằng khoản thiệt hại hơn 1 tỷ đồng được xác định dựa trên mức trần tại Quyết định 22. Do văn bản này bị kết luận chưa phù hợp với Thông tư 17, căn cứ xác định thiệt hại cũng cần được xem xét lại. Theo luật sư, nếu không xác định được thiệt hại thì không có căn cứ cấu thành tội phạm.

Từ những vấn đề trên, HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 206/2026/HS-ST ngày 27/3/2026 của TAND khu vực 1 - Hà Nội để điều tra lại, bảo đảm giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm.