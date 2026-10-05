Đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia: Cần một diện mạo khác

Thử thách phía trước sẽ khó khăn hơn khi Malaysia đã thay đổi đáng kể về lực lượng, với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Đội bóng này cũng gây ấn tượng ở vòng bảng khi hòa Indonesia và thắng Singapore 6-0.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) từng thắng Malaysia 2 lần tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

"Malaysia đã có một lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt đợt này có cầu thủ số 9, cầu thủ mới nhập tịch. Chúng tôi sẽ càng phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn các cầu thủ đó ở trận tranh hạng ba”, HLV Kim Sang-sik đánh giá.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận: “So với đội Malaysia mà chúng tôi từng đối đầu ở AFF Cup, họ đã thay đổi khá nhiều về lực lượng. Nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị cho trận đấu”.

Trong khi Malaysia có nhiều bổ sung, Việt Nam lại đối mặt bài toán lực lượng và thể trạng. Quang Hải, Xuân Son, Thành Chung, Văn Vĩ và Văn Hậu không thể góp mặt. Lịch thi đấu 3 ngày/trận cũng khiến các cầu thủ phải liên tục vận động ở cường độ cao.

HLV Kim Sang-sik cho biết đội chỉ có hai ngày nghỉ trước trận tranh hạng ba và thời tiết nóng cũng là một yếu tố gây khó khăn. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá thể trạng để cân nhắc trao cơ hội cho những cầu thủ chưa thi đấu nhiều.

Các tuyển thủ đã sẵn sàng cho trận tranh hạng ba. Ảnh: VFF

Trận đấu với Malaysia không chỉ là cuộc tranh hạng ba. Đây còn là bài kiểm tra cuối cùng cho cách HLV Kim Sang-sik sử dụng lực lượng và điều chỉnh lối chơi. “Chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết”, ông Kim khẳng định.

Điều đáng chờ đợi là Việt Nam sẽ giữ sức cho các trụ cột, trao cơ hội cho nhân tố mới hay tung đội hình mạnh nhất ngay từ đầu. Quan trọng hơn, đội tuyển cần chủ động tạo sức ép ngay từ đầu thay vì chờ đến hiệp 2 mới tìm thấy phiên bản hiệu quả nhất của mình.

Trận đấu với Malaysia sẽ là "phép thử" quan trọng đối với những lựa chọn của Ban huấn luyện. Đội tuyển cần cải thiện khả năng phòng ngự từ xa, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và giảm thiểu sai sót cá nhân.

Sự ổn định ở các vị trí không chỉ quyết định kết quả trước mắt, mà còn là nền tảng để đội tuyển Việt Nam hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới.