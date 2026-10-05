Malaysia nuôi tham vọng phá dớp Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Lần gần nhất Malaysia đánh bại Việt Nam là tại bán kết lượt về AFF Cup 2014. Khi đó, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya tạo nên màn ngược dòng với chiến thắng 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình. Kể từ thời điểm ấy, hai đội đã gặp nhau 12 lần, trong đó Malaysia thua 11 và hòa 1.

Riêng trong năm 2026, Malaysia cũng chưa thể tạo ra khác biệt. Đội bóng này lần lượt nhận thất bại trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 và hai lượt bán kết ASEAN Cup. Dù thành tích đối đầu hoàn toàn lép vế, truyền thông Malaysia vẫn nhìn thấy những tín hiệu tích cực từ màn trình diễn của đội nhà tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Malaysia chưa thể thắng Việt Nam trong mọi cuộc đối đầu suốt 12 năm qua

Malaysia khởi đầu vòng bảng bằng chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, tiếp đó hòa Indonesia 0-0 và gây ấn tượng với màn vùi dập Singapore 6-0. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe khép lại vòng bảng với 7 điểm, ghi 9 bàn và chưa một lần để thủng lưới. Thành tích này giúp đội bóng có biệt danh Harimau Malaya cạnh tranh quyết liệt với Indonesia cho ngôi đầu bảng A.

Cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất bên phía Malaysia là Bergson da Silva. Tiền đạo nhập tịch 35 tuổi ghi bàn ngay trong trận ra mắt trước khi lập hat-trick vào lưới Singapore. FIFA xác nhận chân sút này không bị treo giò dù đã nhận hai thẻ vàng ở vòng bảng, qua đó đủ điều kiện góp mặt trong cuộc đối đầu với Việt Nam.

Những biến động bên phía Việt Nam cũng được truyền thông Malaysia xem là cơ hội để đội nhà tạo bất ngờ. Nguyễn Xuân Son phải nghỉ ít nhất sáu tuần sau chấn thương gân kheo, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh không thể thi đấu trọn vẹn trận gặp Pakistan. Hoàng Hên và Tài Lộc cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe, khiến lực lượng của HLV Kim Sang-sik không ở trạng thái tốt nhất.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Việt Nam là đối thủ có khả năng tổ chức tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Dẫu vậy, nhà cầm quân Malaysia yêu cầu các học trò không để thành tích đối đầu trong quá khứ ảnh hưởng đến tâm lý.

HLV Tan Cheng Hoe hy vọng Malaysia sẽ đạt được kết quả tích cực trước Việt Nam

“Chúng tôi đã thua Việt Nam nhiều lần, nhưng đây là cơ hội để có kết quả tích cực”, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh. Hậu vệ Daniel Ting cũng thể hiện quyết tâm trước cuộc chạm trán. Cầu thủ này cho rằng Malaysia cần tiếp cận trận đấu với tâm thế của một trận chung kết và tin đội nhà đủ khả năng giành chiến thắng nếu chơi sòng phẳng.

Lịch thi đấu giữa Malaysia và Việt Nam ngày 5/10

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Malaysia hướng đến việc chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài 12 năm, trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng quyết tâm khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực.