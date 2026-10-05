FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam vượt khó tìm chiến thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Việt Nam bước vào trận đấu với vị thế đội đứng thứ hai bảng B, giành 6 điểm sau 3 trận. Trong trận gần nhất, chiến thắng trước Pakistan cũng cho thấy khả năng điều chỉnh của Việt Nam khi đội bị dẫn trước, nhưng đã ghi liên tiếp 4 bàn trong hiệp hai.

Tuy nhiên, việc để Pakistan ghi thêm bàn ở cuối trận cho thấy hàng thủ chưa thực sự ổn định, trong khi hiệu quả tấn công vẫn phụ thuộc đáng kể vào khả năng tạo đột biến của một số cá nhân.

Ngược lại, Malaysia đang có được sự tự tin đáng kể. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe kết thúc vòng bảng với 7 điểm và đặc biệt gây ấn tượng bằng chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối. Tiền đạo nhập tịch Bergson lập hat-trick trong trận đấu này, trở thành mối đe dọa mà HLV Kim Sang Sik đặc biệt lưu ý.

So với những lần đối đầu trước đây, Malaysia hiện sở hữu lực lượng được đánh giá mạnh hơn, trong đó có các cầu thủ nhập tịch chất lượng. HLV Kim Sang Sik thừa nhận Malaysia “mạnh hơn trước nhiều”.

Trong khi đối thủ có lợi thế về tâm lý sau chiến thắng đậm, Việt Nam lại gặp bất lợi về lực lượng khi một số cầu thủ gặp vấn đề chấn thương. Dù vậy, Việt Nam có một điểm tựa đáng kể về lịch sử đối đầu. Malaysia đã không thắng được Việt Nam ở cấp độ đội tuyển nam kể từ bán kết AFF Cup 2014. Vì vậy, HLV Tan Cheng Hoe coi trận đấu tại GBK là cơ hội để Malaysia phá chuỗi kết quả bất lợi trước đối thủ.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu của Việt Nam không chỉ là vị trí thứ 3. Sau thất bại trước Thái Lan và những khó khăn về nhân sự, một chiến thắng trước Malaysia sẽ giúp đội tuyển kết thúc giải đấu với tâm thế tích cực, đồng thời tạo thêm cơ sở đánh giá lực lượng và khả năng thích ứng của đội trước những đối thủ đang ngày càng đầu tư mạnh vào cầu thủ nhập tịch.

HLV Kim Sang Sik khẳng định những khó khăn về nhân sự không làm thay đổi mục tiêu của đội tuyển. “Càng khó khăn, đội tuyển càng quyết tâm chiến thắng”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh trước trận đấu.

Trong khi đó, truyền thông Indonesia đánh giá Malaysia có động lực lớn và đà thuận lợi để khép lại giải đấu bằng chiến thắng sau khi lỡ cơ hội vào chung kết, đồng thời nhấn mạnh thành tích bất bại và hàng thủ chưa để thủng lưới của đội bóng này ở vòng bảng. Còn Việt Nam vẫn được nhìn nhận là đối thủ đáng chú ý với tư cách đương kim vô địch ASEAN Cup và khả năng tạo khác biệt sau màn ngược dòng thắng Pakistan 4-2.