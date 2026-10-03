Không đợi có vi phạm mới kiểm tra

Lãnh đạo phường Thuận Hóa kiểm tra tình hình thực tế hoạt động của các chi bộ trên địa bàn phường, qua đó chủ động nắm bắt tình hình từ sớm ở cơ sở.

Từ những vụ việc ở cơ sở

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Đảng ủy phường Phong Điền đã thực hiện 89 cuộc kiểm tra và 71 cuộc giám sát. Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, giám sát 8 tổ chức cơ sở đảng và 8 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường kiểm tra, giám sát 5 tổ chức đảng, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.

Một vụ việc được đồng chí Nguyễn Tài Tuệ, Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền, nêu từ thực tiễn là trường hợp Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng một trường mầm non. Qua tiếp nhận đơn thư, nắm tình hình, cấp ủy chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả xác định có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, Đảng ủy đã cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với cá nhân này. Qua kiểm tra, cấp ủy các nhiệm kỳ 2022 - 2025 và 2025 - 2027 cũng được xác định buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, nên đề nghị xem xét kỷ luật.

Từ vụ việc này, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ cho rằng, nếu tổ chức phát hiện sớm, nhắc nhở, chấn chỉnh ngay từ đầu thì sự việc có thể đã không diễn biến đến mức phải xử lý nặng như vậy. “Càng nhạy cảm càng phải làm đúng quy trình, càng phức tạp càng phải khách quan, càng liên quan đến cán bộ chủ chốt càng phải làm chặt chẽ”, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ nói.

Theo đồng chí Nguyễn Tài Tuệ, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm không chỉ xác định ai sai, mà phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm quản lý, lãnh đạo. Nếu vi phạm kéo dài, tổ chức không phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý thì trách nhiệm không chỉ thuộc về cá nhân.

Tại phường Thuận Hóa, ngay khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, địa phương thành lập 2 tổ công tác trực tiếp gặp gỡ, làm việc với cấp ủy, nắm tình hình tại 53/53 tổ dân phố; phân công cán bộ dự sinh hoạt chi bộ. Khi sắp xếp 53 tổ dân phố còn 30 tổ, Ủy ban Kiểm tra tham gia giám sát quá trình xây dựng, triển khai đề án, trực tiếp gặp cán bộ cơ sở và Nhân dân để nắm những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc.

Trong lĩnh vực giáo dục, số trường học ở phường Thuận Hóa giảm từ 19 xuống 12 trường. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thuận Hóa cho biết, Ủy ban Kiểm tra chủ động nắm tình hình tại các tổ chức đảng trường học, nhất là nơi có thay đổi nhân sự, sáp nhập; trao đổi với cấp ủy, cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên để kịp thời tham mưu xử lý. Đến nay, không phát sinh đơn thư liên quan sắp xếp, sáp nhập trường học và công tác cán bộ.

Phòng ngừa từ đầu

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật. Đây là những việc đáng tiếc, nhưng cũng là bài học trong quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ. Nếu thực hiện chặt chẽ, sâu sát ngay từ đầu, những sai sót có thể được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, không để tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng. Khi vi phạm phải xử lý nghiêm; phòng ngừa từ sớm vẫn là yêu cầu.

Từ yêu cầu đó, các tổ chức đảng ở cơ sở chú trọng nắm tình hình, giám sát thường xuyên, gắn với từng địa bàn, lĩnh vực. Tại phường Phú Bài, đồng chí Phan Quốc Sơn, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, địa phương xác định giám sát thường xuyên là tuyến phòng thủ đầu tiên để phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh khuyết điểm, vi phạm ngay khi mới phát sinh. Phường tập trung vào các lĩnh vực đất đai, cải cách hành chính, tài sản công; phân công đảng ủy viên theo dõi địa bàn, chọn nội dung giám sát trọng tâm.

Từ 1/7/2025 đến tháng 9/2026, Phú Bài đã tổ chức 104 cuộc kiểm tra, giám sát; Đảng ủy thành lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra thành lập 8 đoàn kiểm tra và 9 tổ kiểm soát tài sản, thu nhập. Qua theo dõi hồ sơ đất đai tại Phú Bài, trong 750 hồ sơ chỉ còn 1 hồ sơ chưa giải quyết; trong 120 ý kiến của công nhân, người lao động, 88 ý kiến đã được giải quyết.

Theo đồng chí Phan Quốc Sơn, để giám sát thường xuyên, thực chất hơn, cần lựa chọn đúng nội dung, địa bàn, đối tượng có nguy cơ phát sinh vi phạm; đề cương giám sát phải đi vào vấn đề cốt lõi và sau kiến nghị phải theo dõi đến cùng. Phường cũng đề nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng quy trình giám sát phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin.

Ở Phong Điền, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ đề xuất chủ động phát hiện dấu hiệu từ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ và những bất thường trong quản lý tài chính, đất đai, tài sản, đầu tư, công tác cán bộ. Khi có dấu hiệu phải kiểm tra kịp thời, đúng trọng tâm; tập huấn theo tình huống thực tế cho tổ chức đảng mới thành lập và trao đổi sớm với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về những việc khó, nhạy cảm.

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, yêu cầu hiện nay là phải chuyển mạnh từ kiểm tra, xử lý vi phạm sang phòng ngừa, cảnh báo. “Không để có vi phạm mới kiểm tra, mà cố gắng là kiểm tra để không xảy ra vi phạm”; trong đó, giám sát phải được thực hiện từ đầu, nhận diện nguy cơ, cảnh báo, nhắc nhở, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn. Theo đồng chí, kiểm tra, giám sát phải gắn với quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ; cấp ủy lãnh đạo đến đâu thì kiểm tra đến đó, tập trung những vấn đề lớn, khó, lĩnh vực có nguy cơ cao.