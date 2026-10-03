Phường Hòa Thắng đoạt giải nhất phần thi lý thuyết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy

Chiều 3-10, tại hội trường A Công an tỉnh Khánh Hòa diễn ra phần thi lý thuyết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Hội thi do UBND tỉnh chủ trì, quy tụ 30 đội tham gia, đại diện cho 30 xã, phường trọng điểm về PCCC và CNCH.

Đây là hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4-10-1961 - 4-10-2026) và 25 năm Ngày Toàn dân PCCC - CNCH (4-10-2001 - 4-10-2026).

Quang cảnh hội thi.

Tổ trọng tài và tổ thư ký hội thi.

Ở phần thi lý thuyết, tổ thư ký tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên vận động viên của từng đội để trả lời câu hỏi. Vận động viên được chọn tiếp tục bốc thăm câu hỏi, chuẩn bị đáp án và trả lời trước tổ trọng tài.

Trong thời gian chờ đến lượt thi, các vận động viên đội Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy xã Phước Dinh tranh thủ ôn lại kiến thức.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) cho biết, hội thi năm nay có nhiều điểm mới, trong đó số lượng đội tham gia đông hơn và thời gian chuẩn bị dài hơn. Trước giờ thi, các vận động viên được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu.

“Việc bốc thăm ngẫu nhiên vận động viên và câu hỏi đồng nghĩa với việc các thành viên trong đội đều phải cùng ôn luyện kiến thức, rèn bản lĩnh. Năm nay, bộ câu hỏi được xây dựng sát với cuộc sống hằng ngày nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi vận động viên trong bảo đảm an toàn PCCC”, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Kết thúc phần thi, đội Tổ liên gia an toàn PCCC và CNCH phường Hòa Thắng đoạt giải nhất; đội xã Phước Hữu đoạt giải nhì; đội xã Đông Khánh Sơn đoạt giải ba.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc, diễu hành biểu dương lực lượng và phần thi thực hành sẽ diễn ra sáng 4-10 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Ban tổ chức đã triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự; phân luồng giao thông từ xa dọc tuyến đường Trần Phú; bố trí xe chữa cháy, xe cứu thương và lực lượng y tế thường trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Trong ngày 4-10, Ban tổ chức sẽ trao giải chung cuộc cho các đội có thành tích cao.