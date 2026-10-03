Tuyên dương 34 thầy cô tiêu biểu xuất sắc tại 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2026

Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 với chủ đề “Lớp học reo vui”.

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì hội đồng xét chọn giáo viên chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Ảnh: Ban Tổ chức

Chương trình năm nay đã nhận được 190 hồ sơ giáo viên tiêu biểu do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố đề cử.

Đây là những thầy, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường/điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các giáo viên có thời gian giảng dạy từ 03 năm trở lên, có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương.

Từ 190 giáo viên được đề cử, Hội đồng đã xét chọn 34 thầy cô tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội và 156 thầy cô tuyên dương tại địa phương.

Trong số 34 giáo viên được lựa chọn, có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số gồm: Chăm, Cơ Tu, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Sán Chỉ và Tày. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, thành phố Huế và giáo viên nhiều tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng.

Một số gương mặt giáo viên tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn trong chương trình “Chia sẻ cùng Thầy cô” 2026. Ảnh: Ban Tổ chức

Chương trình tuyên dương Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 dự kiến diễn vào vào tháng 11/2026 - nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), tại Thủ đô Hà Nội.

Phần thưởng dành cho các giáo viên tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội gồm: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Biểu trưng của Chương trình và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần quà của Ban tổ chức chương trình.

Các thầy cô được tuyên dương tại địa phương được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và quà tặng từ Ban Tổ chức chương trình.

Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026 triển khai hành trình School Tour 2026 "Lớp học reo vui" đến với 12 ngôi trường thuộc 12 tỉnh, thành gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Tại mỗi trường, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp đến thăm, gặp gỡ và tri ân các thầy cô, đồng thời phối hợp với nhà trường triển khai các hoạt động dành cho giáo viên và học sinh.