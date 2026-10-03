Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức Ngày hội chào tân học sinh, sinh viên K20

Năm học này, nhà trường đón hơn 2.200 HSSV theo học các nhóm nghề: Kỹ thuật - Công nghệ; Du lịch - Dịch vụ; Kỹ thuật nông nghiệp; Văn hóa - Nghệ thuật.

Thầy Trần Trọng Kiệm - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Bình Dương

Những năm qua, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề; góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong năm học mới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo gắn với hợp tác doanh nghiệp; đồng thời trang bị những kỹ năng cần thiết giúp các em không chỉ vững kiến thức, chắc tay nghề, sống có trách nhiệm và khát vọng mà còn thích ứng với những thay đổi của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại ngày hội, thầy Trần Trọng Kiệm - Phó Hiệu trưởng nhà trường - khẳng định: Điều quan trọng mà nhà trường mong muốn HSSV có được không chỉ là 1 tấm bằng, mà còn là một nghề nghiệp vững vàng, 1 tác phong chuyên nghiệp và năng lực tự học suốt đời.

Do đó, các tân sinh viên hãy học thật để có kiến thức, kỹ năng và làm được việc; rèn nghề thật - tận dụng từng giờ học, buổi thực hành, từng lần thực tập tại doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.

Cùng với đó, các em cần sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; đặt ra cho mình những mục tiêu lớn hơn, dám thử sức, đổi mới và không ngại bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Các HSSV có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng tại ngày hội. Ảnh: Bình Dương

Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp đã trao học bổng cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng; góp phần động viên, tiếp thêm động lực để các em vững tin trên con đường học tập và rèn luyện.

Trong khuôn khổ ngày hội, các khoa, đơn vị và doanh nghiệp đã tổ chức những gian hàng trưng bày, thu hút sự quan tâm của HSSV; tạo cơ hội giao lưu, trải nghiệm nghề nghiệp và kết nối giữa nhà trường, HSSV với doanh nghiệp.