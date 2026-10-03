[Video] Miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển học liệu số và khắc phục những lỗi thường gặp của người học Việt Nam là các nội dung được trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung Quốc - lần thứ 3” năm 2026, tổ chức sáng 3-10 tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM.