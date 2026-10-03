[Video] Miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành bộ sách giáo khoa mới, miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029.
Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, diễn ra sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện chương trình, xây dựng lộ trình hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc và miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029; đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mien-phi-sach-giao-khoa-tu-nam-hoc-2028-2029-post992781.html