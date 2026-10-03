Trường Tiểu học Hóa Quỳ (Thanh Hóa) thi đua dạy tốt, học tốt

Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Hóa Quỳ có 30 lớp với trên 728 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo phù hợp và định hướng phát triển năng lực học sinh.

Xác định việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm, các giờ lên lớp, giáo viên là người định hướng, tạo sự chú ý của học sinh, giúp các em tự tin và thích thú với các môn học để đạt kết quả học tập tốt hơn, ở các giờ học, tất cả các học sinh trong lớp đều hăng hái tham gia phát biểu ý kiến. Từ ý kiến của các bạn được thầy cô giáo tổng hợp và trả lời những nội dung còn chưa rõ, nhờ đó, mỗi giờ học trên lớp trở nên sôi nổi, hấp dẫn hơn, giúp học sinh cảm thấy tự tin hơn khi được phát biểu ý kiến xây dựng bài thường xuyên.

Thầy Lê Đăng Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hóa Quỳ (Xã Hóa Quỳ - Thanh Hóa)

Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện cho giáo viên có đủ thời gian nghiên cứu chương trình chuyên sâu; tổ chức các hoạt động thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cùng với đó, nhà trường còn chú trọng gắn kết 3 môi trường giáo dục đó là nhà trường, gia đình và xã hội, nhằm cộng đồng trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” của địa phương. Đặc biệt, nhà trường chú trọng xây dựng cho các em tình cảm yêu trường, mến bạn, tạo động lực để các em hăng hái thi đua trong học tập.

Một góc Trường Tiểu học Hóa Quỳ (Xã Hóa Quỳ - Thanh Hóa)

Nhà trường đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống bằng việc lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới; các kỹ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực, an toàn giao thông. Mỗi buổi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục về đạo đức, nâng cao hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông, giúp các em có hành vi ứng xử tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Đồng thời, phối hợp cùng giáo viên tích cực vận động học sinh duy trì sĩ số lớp, giúp đỡ học sinh yếu kém, khó khăn, động viên các em vượt khó trong học tập giúp các em tiếp cận các phong tục tập quán của địa phương, tạo cho học sinh ý thức về lòng tự tôn dân tộc... tạo nên bầu không khí lành mạnh, vui tươi, có tác dụng phát huy tính tự giác, dân chủ của học sinh, giúp các em hoàn thiện nhân cách của người học sinh, từ đó gây hứng thú cho các em trong học tập.

Xác định đổi mới giáo dục là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dạy và học, nhà trường luôn nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi tập thể cá nhân, đẩy mạnh thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm, tiếp tục hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động ‘Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo’. Nhà trường luôn gắn các hoạt động chuyên môn vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; phong trào xanh - sạch - đẹp; phong trào thi đua giúp đỡ học sinh yếu kém… trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong ý thức rèn luyện và tu dưỡng đạo đức góp phần nâng cao chất lượng dậy và học.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. năm học 2026 – 2027, thầy Lê Đăng Thanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hóa Quỳ cho biết: “Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa và Đảng ủy, HĐND và UBND xã Hóa Quỳ. Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình trong công tác và yêu nghề. Đặc biệt, được các bậc phụ huynh nhiệt tình ủng hộ, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường, nhờ đó kết quả về năng lực và phẩm chất của học sinh luôn cao. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tập trung đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục bằng những giải pháp cụ thể như tăng cường dự giờ, thăm lớp, nhằm tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên về phương pháp và hình thức dạy và học làm tốt công tác vận động duy trì sĩ số, phù đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học”.

Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song với tiền đề sẵn có, cộng với niềm tin, với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường, năm học 2026 – 2027 hứa hẹn sẽ là một năm học gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.