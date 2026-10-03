Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc dự bế mạc Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (bên trái) cùng các đại biểu tham dự

Cùng dự có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh...

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam (bên phải) cùng các đại biểu tham dự

Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV, năm 2026 do Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 30/9- 3/10 với sự tham gia của 105 trại sinh đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai và Tuyên Quang.

Ban Tổ chức trao chứng nhận Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các trại sinh

Trong 4 ngày, các trại sinh đã trải qua nhiều phần thi về kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội như: nút dây, phương hướng, mật thư, Morse, Semaphore, ước đạc, dấu đi đường, dựng lều nhanh, sơ cấp cứu, thủ công trại; cùng các nội dung về lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Điều lệ Hội, thuyết trình, giảng giáo án, đoàn kết tập hợp thanh niên và tổ chức trò chơi nhóm.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao giải toàn đoàn cho các đơn vị

Trải qua những ngày đêm rèn luyện với nhiều thử thách cam go và sôi nổi, có 80 trại sinh được công nhận tân Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ban Tổ chức cũng trao Bằng khen cho 10 trại sinh xuất sắc nhất, danh hiệu Thủ khoa Hội trại thuộc về trại sinh Nguyễn Trần Phúc Nghi thuộc đơn vị TP. Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao giải cho các đơn vị ở nội dung thi Cổng trại và Thủ công trại

Về kết quả toàn đoàn, giải Nhất thuộc về TP. Đà Nẵng, giải Nhì thuộc về tỉnh Lâm Đồng và giải Ba thuộc về tỉnh Đắk Lắk. Ở nội dung thi Cổng trại và Thủ công trại, TP. Đà Nẵng giành giải Nhất, tỉnh Lâm Đồng giải Nhì và tỉnh Đắk Lắk giải Ba.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ bế mạc, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm của các trại sinh.

Ban Tổ chức trao bằng khen cho các trại sinh xuất sắc nhất

Anh Nguyễn Kim Quy đề nghị các tân huấn luyện viên tiếp tục giữ vững và lan tỏa nhiệt huyết với công tác Hội và phong trào thanh niên; chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số vào hoạt động Hội; không ngừng tự học, tự rèn luyện, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao danh hiệu Thủ khoa, Á khoa Hội trại cho các trại sinh

Với khẩu hiệu “Hiểu lý luận - Giỏi kỹ năng - Chinh phục thử thách - Vượt qua chính mình”, Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam - Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV, năm 2026 đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên có kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới.

Đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đăng cai Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV trao cờ cho đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đăng cai lần thứ XXVI