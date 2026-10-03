Học sinh hai trường ở Huế được học tiếng Trung Quốc từ năm học mới

Ngày 3-10, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế, cho biết sở vừa phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức khai giảng, đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy tại các trường phổ thông từ năm học 2026-2027.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế vừa phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy tại các trường phổ thông từ năm học 2026-2027.

Theo đó, tiếng Trung Quốc được triển khai thí điểm với vai trò Ngoại ngữ 2 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương đối với học sinh lớp 6 và Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đối với học sinh lớp 10.

Đối tượng tham gia là học sinh đang học Ngoại ngữ 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông, có nguyện vọng học thêm tiếng Trung Quốc - Ngoại ngữ 2 và được cha mẹ hoặc người giám hộ xác nhận.

Tiếng Trung Quốc được thí điểm đối với học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Việc tổ chức lớp căn cứ số lượng học sinh đăng ký và điều kiện thực tế của từng trường, bảo đảm công khai, công bằng, hiệu quả, không tổ chức tuyển chọn trái quy định.

Chương trình được thực hiện theo chương trình môn tiếng Trung Quốc - Ngoại ngữ 2 thuộc Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hướng đến phát triển năng lực giao tiếp và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Thời lượng dự kiến 3 tiết/tuần trong 35 tuần, tương ứng 105 tiết/năm học, bao gồm thời lượng ôn tập, kiểm tra và đánh giá theo chương trình.

Theo ông Nguyễn Tân, việc triển khai dạy học tiếng Trung Quốc nhằm đa dạng hóa lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập và từng bước mở rộng cơ hội lựa chọn ngoại ngữ bên cạnh các ngoại ngữ đang được giảng dạy tại các trường phổ thông trên địa bàn.

Việc học thêm ngoại ngữ cũng tạo điều kiện để học sinh có thêm cơ hội học tập, du học và hội nhập quốc tế, phù hợp xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, với sự tham gia của đội ngũ giảng viên Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cùng sự phối hợp của các trường phổ thông, chương trình sẽ tạo nền móng để từng bước mở rộng dạy và học tiếng Trung Quốc trên địa bàn.

Việc triển khai chương trình cũng góp phần thực hiện “Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045”, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.