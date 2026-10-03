Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” trên phạm vi toàn quốc, ngày 12-6-2026. Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), theo nguyện vọng cá nhân và chuyển công tác đến Báo Văn nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, kể từ ngày 5-10-2026.

Quyết định yêu cầu ông Nguyễn Tiến Thanh bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, công việc đang giải quyết, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ liên quan cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo quy định.

Tối 3-10, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Tiến Thanh cho biết, việc chuyển công tác là nguyện vọng cá nhân. Ông cho rằng, công tác ở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với bản thân mình là "áp lực"; ông tự thấy mình không phù hợp và muốn công tác ở lĩnh vực báo chí, văn chương.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ký quyết định giao Quyền Tổng Giám đốc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam từ ngày 5-10 cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Trước đó, tháng 5-2024, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT tiếp nhận ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật (thuộc Hội Luật gia Việt Nam) về công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, để bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng Giám đốc nhà xuất bản này. Theo quyết định, thời hạn ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15-5-2024.