Năm học mới qua gần 1 tháng, học sinh Gia Lai vẫn thiếu sách

Nhà sách vẫn "không có nguồn"

Năm học mới đã bước sang tuần thứ 4, nhưng anh Trần Quang Thái (phường Quy Nhơn Đông), vẫn chưa thể mua đủ sách giáo khoa cho con đang học lớp 6. Dù đã tìm đến nhiều nhà sách trên địa bàn, gia đình anh vẫn không mua được một số đầu sách, trong đó có Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên.

Dù năm học mới trôi qua được 1 tháng, nhưng các phụ huynh vẫn phải hàng ngày đến các nhà sách để tìm sách giáo khoa cho con em.

Anh Thái cho hay, việc thiếu sách khiến gia đình không khỏi lo lắng, nhất là khi một số môn học năm nay có sự thay đổi so với những năm trước. Vì vậy, ngay cả khi còn sách giáo khoa cũ ở nhà, học sinh cũng khó sử dụng để thay thế.

"Tôi đi nhiều nơi nhưng vẫn chưa mua đủ sách cho con. Các nhà sách đều nói chưa có nguồn, khi nào sách về sẽ liên hệ. Năm nay sách Lịch sử và Địa lý có sự thay đổi so với bản cũ nên có sách cũ cũng khó sử dụng để học theo chương trình hiện tại, điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc học của các cháu", anh Thái chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Linh Nhi (phường Quy Nhơn) cho hay, gia đình có 2 con, một cháu học lớp 11 và một cháu học lớp 9, nhưng đến nay cả hai vẫn chưa có đủ sách giáo khoa. Do chủ quan nên đầu tháng 8 chị mới bắt đầu tìm mua sách, tuy nhiên, sau khi tìm kiếm ở nhiều nơi, đến nay một số đầu sách vẫn không có.

"Lúc đầu tôi cũng định in file sách cho các cháu học tạm. Nhưng sau khi biết việc in, sao chép sách có thể liên quan đến quy định về bản quyền nên tôi không dám. Trong khi đó, đi mua ở nhiều nơi cũng không có", chị Nhi cho hay.

Một số phụ huynh cho biết, trong thời gian chờ sách giáo khoa được bổ sung, nhà trường cũng cung cấp đường link, mã QR để học sinh tiếp cận tài liệu điện tử. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ phần nào hỗ trợ việc học tạm thời, bởi không phải học sinh nào cũng có điều kiện sử dụng điện thoại, máy tính để học, nhất là trong giờ học trên lớp.

"Các cháu đi học thì đâu thể lúc nào cũng mang điện thoại, máy tính để ngồi học. Không những vậy, học sinh ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện gia đình còn khó khăn, việc có thiết bị và đường truyền internet để truy cập tài liệu cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi", một phụ huynh chia sẻ.

Để tìm hiểu thực tế việc cung ứng sách giáo khoa, phóng viên khảo sát một số nhà sách trên địa bàn trung tâm Quy Nhơn. Tại đây, nhiều nhà sách cho biết một số đầu sách giáo khoa đang thiếu rất nhiều và chưa thể xác định chính xác thời điểm có hàng trở lại.

Hiện còn hàng chục ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai thiếu sách giáo khoa cho năm học này.

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh, hiện cấp tiểu học hiện có hơn 27.600 học sinh chưa có sách giáo khoa, trong đó hơn 25.950 học sinh thiếu từ 1-2 cuốn. Ở cấp THCS có 2.256 học sinh chưa có sách giáo khoa, cùng 21.556 học sinh thiếu ít nhất 1-2 cuốn. Đối với cấp THPT, có 5.099 học sinh chưa có sách giáo khoa và 11.418 học sinh thiếu ít nhất 1-2 cuốn. Như vậy, tình trạng thiếu sách đang diễn ra ở cả 3 cấp học, với số lượng học sinh bị ảnh hưởng lên tới hàng chục nghìn em.

Năm đầu tiên thực hiện, khó bảo đảm nguồn cung

Liên quan đến tình hình cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn, ông Trần Thanh Hải, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai thừa nhận, việc bảo đảm sách giáo khoa trong năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách trên toàn quốc là nhiệm vụ khó, nhất là trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn, trong khi số lượng sách cần cung ứng rất lớn.

"Đây là một việc rất khó, không chỉ đối với ngành giáo dục mà còn là khó khăn chung trong cả nước trong năm đầu tiên thực hiện dùng chung một bộ một bộ sách giáo khoa. Chính phủ cũng đã yêu cầu phải nhanh chóng có sách cho tất cả các học sinh trên 34 tỉnh, thành. Hiện nay chỉ có Nhà xuất bản giáo dục được in nên áp lực rất lớn", ông Hải cho hay.

Theo Phó giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, qua rà soát, tình trạng thiếu sách hiện nay chủ yếu mang tính cục bộ, tập trung ở một số đầu sách, môn học và cấp học. Sở đã tổng hợp nhu cầu, báo cáo Bộ GD&ĐT để có phương án cung ứng trong thời gian tới.

Theo Sở GD&ĐT Gia Lai, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung cấp khoảng 1.055.000 bản sách cho hệ thống nhà sách trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do số lượng đầu sách ở các cấp học, môn học rất lớn, việc cung ứng đến từng học sinh vẫn cần thêm thời gian. Trong thời gian chờ nguồn sách được bổ sung, ngành giáo dục Gia Lai đang triển khai một số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Dự kiến, đến hết học kỳ I, nguồn cung sách giáo khoa mới được đảm bảo.

Theo đó, đối với học sinh thuộc diện chính sách, học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngành giáo dục đã thực hiện việc mua sách để cho học sinh mượn tại trường, qua đó ưu tiên bảo đảm sách cho những nhóm học sinh cần được hỗ trợ.

Đối với học sinh còn thiếu sách, Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các trường cung cấp tài liệu điện tử do các nhà xuất bản cung cấp thông qua đường link, mã QR. Phụ huynh và học sinh có thể truy cập, tải tài liệu để sử dụng trong thời gian chờ sách giấy. Bên cạnh đó, tận dụng những sách của năm trước còn phù hợp để hỗ trợ việc học.

Đây được xem là giải pháp tạm thời nhằm giúp học sinh có tài liệu phục vụ việc học trong thời gian nguồn sách mới chưa được cung ứng đầy đủ.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai Trần Thanh Hải, ngành giáo dục đang tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ cung ứng. Tuy nhiên, do số lượng đầu sách lớn nên hiện chưa thể đưa ra thời điểm cụ thể để hoàn tất việc cung ứng đầy đủ tất cả các đầu sách.

"Theo lộ trình hiện nay, khả năng phải đến hết học kỳ I thì sách giáo khoa mới cơ bản được bảo đảm đầy đủ các đầu sách", ông Hải thông tin.