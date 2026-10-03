VKSND khu vực 4, TP Quảng Ninh tặng sách cho học sinh Tiên Yên

Đại diện VKSND khu vực 4, TP Quảng Ninh trao tặng kệ sách cùng nhiều đầu sách cho Trường Tiểu học xã Tiên Yên, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Tại Lễ phát động phong trào hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 ở Trường Tiểu học xã Tiên Yên, TP Quảng Ninh ngày 2/10, VKSND khu vực 4, TP Quảng Ninh đã trao tặng nhà trường kệ sách cùng nhiều đầu sách phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Hoạt động do Phân đoàn Thanh niên VKSND khu vực 4, TP Quảng Ninh phát động. Các cán bộ trẻ của đơn vị trực tiếp lựa chọn từng cuốn sách với mong muốn mang đến cho học sinh những kiến thức bổ ích, khơi gợi sự tò mò và niềm say mê học tập.

Kệ sách được trao tặng góp phần bổ sung nguồn tài liệu cho không gian đọc của nhà trường, tạo thêm điều kiện để học sinh tiếp cận sách và hình thành thói quen đọc từ những năm đầu đời. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của đơn vị đối với công tác giáo dục tại địa phương.

Học sinh Trường Tiểu học xã Tiên Yên bên những cuốn sách được trao tặng.

Thông qua việc trao tặng sách, VKSND khu vực 4, TP Quảng Ninh mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời từ những việc làm gần gũi: đọc sách mỗi ngày, tìm hiểu kiến thức mới, biết đặt câu hỏi và chủ động khám phá.

Với học sinh tiểu học, mỗi cuốn sách phù hợp là cơ hội mở rộng hiểu biết, bồi dưỡng khả năng suy nghĩ và tình yêu tri thức. Việc nuôi dưỡng thói quen đọc từ sớm góp phần xây dựng nền tảng để các em duy trì tinh thần tự học trong quá trình trưởng thành.