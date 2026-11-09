Không để lãng phí nguồn lực

Nguồn lực đất đai có vai trò quan trọng, là một nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Thế nhưng, trên địa bàn thành phố hiện có không ít diện tích đất công cũng như nhiều dự án được giao đất vẫn đang trong tình trạng “đắp chiếu”, chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực.

Để tăng nguồn thu ngân sách địa phương và bảo đảm tiến độ triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền một phường của thành phố đã dồn lực cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đây là nhiệm vụ phức tạp, mất nhiều thời gian và công sức bởi diện tích thu hồi lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hàng trăm hộ dân. Xác định tầm quan trọng của dự án, phường đã thường xuyên chỉ đạo sát sao, tập trung gỡ vướng, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời liên tục kiểm điểm, đánh giá tiến độ theo từng tuần.

Tuy nhiên, nghịch lý lại xảy ra ngay sau khi có mặt bằng sạch. Dù phường đã nhiều lần mời chủ đầu tư đến tiếp nhận bàn giao đất, doanh nghiệp vẫn cố tình né tránh. Trong các cuộc họp quan trọng, bàn các giải pháp, chủ đầu tư chỉ cử đại diện không đúng thành phần được mời tham dự, khiến các vướng mắc thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp không thể giải quyết theo như dự kiến đề ra. Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này xuất phát từ sự trầm lắng của thị trường bất động sản. Việc chính thức nhận bàn giao mặt bằng đồng nghĩa với chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp các khoản thuế, phí vào ngân sách nhà nước theo quy định. Để giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp đã chọn giải pháp chần chừ, khất lần, không muốn nộp tiền. Trước sự việc trên, UBND phường đã có văn bản báo cáo chi tiết, kiến nghị UBND thành phố khẩn trương xem xét và có biện pháp xử lý dứt điểm, tránh tình trạng đất đai bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực.

Trường hợp trên chỉ là một trong số nhiều dự án đang trì trệ, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn. Để giải quyết vấn đề này, thời gian qua, thành phố đã có những giải pháp quyết liệt, bước đầu thu hồi đất của một số dự án, sau đó xử lý các bước theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thành phố tiếp tục rà soát và quản lý chặt chẽ quỹ đất, đặc biệt là đất công nghiệp, đất đô thị và đất dành cho hạ tầng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng, Bắc Ninh đang đứng trước nhu cầu phát triển mạnh các khu công nghiệp công nghệ cao, logistics và nhà ở xã hội. Do đó, minh bạch hóa quy hoạch, số hóa dữ liệu đất đai và kiên quyết thu hồi diện tích sử dụng sai mục đích sẽ tạo dư địa quan trọng cho phát triển. Quản lý tốt đất đai, không lãng phí nguồn lực cũng là điều kiện để thu hút đầu tư có chọn lọc, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.