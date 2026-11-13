Bộ trưởng Nội vụ thông tin nơi ở của 1.057 người Phú Thọ chuyển về Hà Nội

Chiều 13/11, Quốc hội thảo luận về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) tán thành việc điều chỉnh 40,06km2 diện tích tự nhiên và 1.057 nhân khẩu thuộc tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội nhằm “chấm dứt tình trạng một vườn quốc gia hai địa giới hành chính cấp tỉnh, thống nhất quản lý lâm nghiệp với quản lý lãnh thổ”.

Tuy nhiên, ông nhận xét rằng dự thảo mới chỉ quy định mốc bàn giao hồ sơ thiết yếu trước ngày nghị quyết có hiệu lực, còn các việc còn lại, kể cả việc điều chỉnh quy hoạch lại chưa có thời hạn.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà

Nêu bài học về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô năm 2008, nếu nghị quyết không ấn định thời gian, kế hoạch của địa phương rất dễ bị kéo dài, đại biểu cho rằng nếu quy hoạch Thủ đô và quy hoạch tỉnh Phú Thọ chậm được điều chỉnh sẽ tạo độ vênh giữa quy hoạch với địa giới, gây khó cho quản lý xây dựng và thu hút đầu tư.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định giao UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với UBND TP Hà Nội lập danh mục đầy đủ các dự án, xác định rõ tính pháp lý, tiến độ, nghĩa vụ tài chính làm cơ sở bàn giao, công khai danh mục dự án, số hộ bị ảnh hưởng và bảo đảm áp dụng thống nhất, công bằng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Phú Thọ) cũng thống nhất về quan điểm điều chỉnh, nhận định đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong tổ chức không gian phát triển vùng Thủ đô.

Ông thông tin quá trình thực hiện chủ trương này được tỉnh Phú Thọ triển khai khẩn trương nhưng thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo sự đồng thuận và hạn chế thấp nhất tác động phát sinh đối với người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh

Ông cho rằng hai địa phương cần thống nhất quan điểm địa giới sau điều chỉnh phải đảm bảo rõ ràng, liên tục, thuận lợi trong quản lý, hạn chế tối đa việc chia cắt khu dân cư, đất công trình dự án đang triển khai, đồng thời không tạo ra bất hợp lý trong tổ chức và quản lý đơn vị hành chính.

Về đảm bảo quyền lợi cho người dân, đại biểu đề nghị hai địa phương tiếp tục phối hợp quan tâm giải quyết các trường hợp tồn tại từ trước liên quan đến việc mở rộng vườn quốc gia Ba Vì, tránh để tồn tại kéo dài sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Ông cũng lưu ý về việc giải quyết các vấn đề phát sinh về thủ tục hành chính, giấy tờ của người dân. Đặc biệt, khi Hà Nội tiếp tục triển khai các dự án trên địa giới hành chính mới, theo đại biểu, cần quan tâm hỗ trợ nhân dân trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư…

Đại biểu cũng đề nghị quan tâm, quy định các chế độ chính sách đang được hưởng từ tỉnh Phú Thọ sẽ được tiếp tục thực hiện đến hết thời gian thực hiện nghị quyết nếu Hà Nội không có hoặc chính sách thấp hơn. Nếu Hà Nội có cùng chính sách hoặc chế độ cao hơn thì được hưởng chính sách mới của Hà Nội.

Các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai phù hợp với quy hoạch

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết nội dung về bảo vệ vườn quốc gia Ba Vì, ổn định đời sống nhân dân, xử lý các công trình dự án trong khu vực điều chỉnh được nhiều đại biểu quan tâm.

Đây cũng là nội dung mà Chính phủ đã chỉ đạo UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong quá trình lập hồ sơ đề án.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình

Bộ trưởng Nội vụ nêu rõ sẽ quản lý, bảo vệ chặt chẽ vườn quốc gia Ba Vì. Việc điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất, các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, 243 hộ dân gồm 1.057 người chuyển về xã Ba Vì nếu không có nguyện vọng sẽ không phải di dời. Bộ trưởng cho biết chính sách đối với đồng bào người Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn và giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Hai địa phương đang rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06km2 để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận.

Các dự án đã có quyết định hợp pháp sẽ được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống quản lý hoặc khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.

Bộ Chính trị đã thống nhất cho điều chỉnh quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Tếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết dự thảo bổ sung yêu cầu hoàn thành bàn giao hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trước ngày nghị quyết có hiệu lực.

Hồ sơ thủ tục hành chính chưa giải quyết xong được chuyển giao để tiếp tục giải quyết, người dân không phải nộp lại. Người dân được hưởng chính sách của thành phố Hà Nội, chính sách đang thực hiện có mức cao hơn thì tiếp tục được thực hiện đến hết thời gian hoặc khi cơ quan có thẩm quyền có quyết định chính sách mới...