VSIP làm nhà đầu tư dự án hạ tầng 3.525 tỷ đồng tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

Theo Quyết định số 5202/QĐ-UBND, UBND TP Đà Nẵng chấp thuận VSIP làm nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Trước đó, dự án đã được Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4785/QĐ-UBND ngày 17/10/2026.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng, tương đương khoảng 132,894 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 705 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; 2.820 tỷ đồng còn lại, tương đương 80%, là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và những nguồn vốn hợp pháp khác.

Về tiến độ, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện các thủ tục theo quy định dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 - IV/2027. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch được triển khai từ quý I/2027 - III/2029.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và có mặt bằng, dự án bước vào giai đoạn xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng, đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành. Giai đoạn này dự kiến thực hiện từ quý IV/2027 - I/2032. Hoạt động kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý IV/2028.

Theo quyết định chấp thuận nhà đầu tư, VSIP có trách nhiệm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư của dự án trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa. Nhà đầu tư đồng thời phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác dành cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định.

Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm, tính từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.