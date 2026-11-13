Phú Thọ: Gỡ vướng mặt bằng, thúc tiến độ dự án cơ sở giáo dục và đào tạo nghề Vĩnh Yên

Còn vướng 4 hộ dân

Dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề thành phố Vĩnh Yên được triển khai theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cũ về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.

Ngày 30/6/2025, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đến ngày 31/12/2025, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND chấp thuận Công ty TNHH Giáo dục FPT là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc và UBND phường Vĩnh Yên tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, giải thích cụ thể các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân hiểu, đồng thuận và bàn giao mặt bằng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc, dự án có tổng diện tích đất trong chỉ giới thu hồi 123.874,56m2. Trong đó, đất chuyên trồng lúa chiếm 116.757,26m2; đất giao thông nội đồng 1.171,9m2; đất thủy lợi nội đồng 4.854,2m2 và đất có mặt nước chưa sử dụng 1.091,2m2.

Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc đã phối hợp với UBND phường Vĩnh Yên triển khai điều tra, khảo sát, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất.

Đến nay, UBND phường Vĩnh Yên đã ban hành 2 thông báo thu hồi đất với tổng diện tích 123.874,56m2, đạt 100% diện tích dự án.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, UBND phường Vĩnh Yên đã có 8 quyết định phê duyệt phương án cho 225 hộ gia đình, với tổng diện tích 123.307,46m2 và tổng kinh phí 72,52 tỷ đồng.

Trong số này, 219 hộ đã được tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích 121.722,86m2, kinh phí hơn 71,09 tỷ đồng. Ngoài ra, 3 hộ gia đình có 6 ngôi mộ được hỗ trợ tổng số tiền hơn 170,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 3 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích 1.235,4m2, trong đó diện tích nằm trong chỉ giới thu hồi là 482,4m2, ngoài chỉ giới thu hồi 753m2. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ chưa được nhận là hơn 748 triệu đồng.

Bên cạnh đó, có một hộ gia đình có diện tích đất thu hồi 567,1m2 chưa thực hiện kê khai, phối hợp kiểm kê nên chưa đủ cơ sở lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Chủ đầu tư phấn đấu khởi công dự án vào ngày 29/12.

Tập trung đối thoại, tháo gỡ vướng mắc

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc, những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng chủ yếu liên quan đến kiến nghị về chính sách hỗ trợ, tranh chấp đất đai và đề nghị bố trí tái định cư của các hộ dân.

Để tháo gỡ những vướng mắc trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc và UBND phường Vĩnh Yên tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, giải thích cụ thể các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân hiểu, đồng thuận và bàn giao mặt bằng.

Đối với 1 trường hợp chưa phối hợp kiểm đếm, các đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục kiểm đếm bắt buộc theo quy định. Đồng thời, tiếp tục vận động 3 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, phấn đấu giải quyết dứt điểm các tồn tại trong tháng 11/2026.

Theo kế hoạch, trước ngày 15/11/2026, các đơn vị phối hợp tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 5 hộ gia đình và 1 ngôi mộ vô danh theo Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 11/11/2026 của UBND phường Vĩnh Yên, với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng.

Dự kiến ngày 20/11/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc trình UBND phường Vĩnh Yên ban hành quyết định thu hồi đất đối với 219 hộ gia đình, đồng thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư với tổng diện tích 118.717,5m2.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định.

Nhà đầu tư chủ động hoàn thiện thủ tục triển khai dự án

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án, Công ty TNHH Giáo dục FPT đã tạm ứng kinh phí 8 đợt, với tổng số tiền hơn 71,3 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, các sở, ngành của tỉnh đã hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, xác định nghĩa vụ ký quỹ và chính sách ưu đãi đầu tư. Hiện dự án tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và hồ sơ đất đai.

Tại buổi kiểm tra thực địa dự án ngày 12/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định.

Đối với những trường hợp cố tình không phối hợp kiểm đếm, các đơn vị cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Công ty TNHH Giáo dục FPT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai xây dựng ngay sau khi được bàn giao mặt bằng.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cần xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; thường xuyên trao đổi, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết, phấn đấu sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho dự án triển khai theo kế hoạch.