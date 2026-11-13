Tuyên Quang: Gắn dữ liệu GIS trong quy hoạch nông thôn mới

Khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, địa giới hành chính và dân số thay đổi, đòi hỏi quy hoạch tổng thể hạ tầng, mở rộng không gian phát triển gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

GIS là nền tảng căn bản cung cấp CSDL để triển khai thực hiện nông thôn mới.

Anh Phạm Tiến Tài, Phó trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai lập quy hoạch chung đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh, công tác ứng dụng công nghệ GIS trong lập, quản lý quy hoạch đang từng bước được quan tâm triển khai.

Trong quá trình tổ chức thẩm định 96 đồ án quy hoạch chung đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã chủ động đề nghị các đơn vị tư vấn bổ sung hồ sơ điện tử, trong đó có thành phần dữ liệu địa lý GIS, đồng thời yêu cầu bổ sung chi phí thực hiện nội dung này trong dự toán kinh phí lập quy hoạch.

Đối với các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã, trong quá trình tham gia ý kiến, Sở Xây dựng đã khuyến nghị các địa phương quan tâm bổ sung thành phần dữ liệu GIS trong hồ sơ quy hoạch.

Qua đó, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu không gian phục vụ công tác lưu trữ, khai thác, cập nhật và quản lý quy hoạch trên môi trường số; hướng tới mục tiêu đồng bộ hóa dữ liệu quy hoạch của tỉnh với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch do Bộ Xây dựng quản lý.

Tuy nhiên, việc triển khai hiện nay chủ yếu đang trong giai đoạn bổ sung, hoàn thiện dữ liệu đầu vào, cần tiếp tục được chuẩn hóa và đồng bộ để phát huy hiệu quả trong thực tiễn quản lý.

Tuyên Quang từng bước triển khai ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch.

Ông Ma Quý Đôn, Bí thư xã Hồng Thái cho biết, thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung xã đến năm 2050, chuẩn hóa hồ sơ điện tử gồm dữ liệu số cơ bản, pháp lý và dữ liệu địa lý GIS. Hiện nay, UBND xã đang xin ý kiến về đồ án quy hoạch chung xã, thống nhất các dữ liệu cần chuẩn hóa về địa lý, đất đai, dân cư, vùng sản xuất, du lịch,…

Xã Hồng Thái, có tiềm năng phát du lịch du lịch cộng đồng, với những đặc trưng văn hóa dân tộc Dao, không gian thưởng trà của xã Hồng Thái; Check-in vườn Lê cổ thụ, Tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam; Làng văn hóa du lịch cộng đồng Khâu Tràng;…

Việc từng bước chuẩn hóa dữ liệu trên nền tảng GIS góp phần để Hồng Thái thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút du khách thập phương.

Việc vận hành bản đồ GIS trong tương lai sẽ giúp cán bộ cơ sở tra cứu theo vị trí, phát hiện chồng lấn, hỗ trợ quản lý đất đai, xây dựng, lựa chọn dự án nông thôn mới, bảo vệ rừng và cảnh quan; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin…