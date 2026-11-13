Quốc hội thông qua Nghị quyết kết thúc chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 13/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc cuối cùng trong đợt 1 Kỳ họp thứ 2, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: QH

Hoàn thành dự án đường Hồ Chí Minh vào năm 2027

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Sau đó, 466 đại biểu đã tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 93%.

Theo Nghị quyết, Chính phủ được giao chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe vào năm 2027.

Cụ thể, Chính phủ chỉ đạo hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác các đoạn tuyến còn lại; khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và hoàn thành công tác quyết toán theo quy định.

Đáng chú ý, Nghị quyết yêu cầu giải quyết các tồn tại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm sinh kế lâu dài và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân vùng dự án.

Các địa phương phải khẩn trương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân đã bàn giao mặt bằng, hoàn thành phê duyệt quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng còn tồn đọng.

Việc đầu tư hoàn thiện hệ thống đường gom, đường kết nối dân sinh và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, được nghiên cứu lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 theo Nghị quyết số 46/2026/QH16, bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, hạch toán rõ từng nguồn vốn, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội

Đối với các dự án BOT trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Chính phủ được giao chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ dứt điểm vướng mắc theo quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Bên cạnh việc hoàn thành đầu tư, dự thảo Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng và khả năng khai thác lâu dài của công trình. Theo đó, Chính phủ phải cân đối, bố trí nguồn lực cho công tác duy tu, bảo trì nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao độ bền vững của công trình; tăng cường quản lý, bảo vệ chất lượng hành lang an toàn giao thông đường bộ và quỹ đất đã cắm mốc lộ giới để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông sau này.

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là rà soát, cân đối, bố trí và huy động nguồn vốn đầu tư để tiếp tục triển khai các đoạn đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch được duyệt.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ, tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) có chiều dài 2.643,5/2.656,5km, đạt khoảng 99,5% mục tiêu. Dự kiến đến hết năm 2026, toàn tuyến cơ bản được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Về công tác quyết toán, giai đoạn 1 đã hoàn thành quyết toán toàn bộ tuyến từ Hòa Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (Kon Tum), dài khoảng 1.350km. Đối với giai đoạn 2, đã quyết toán 1.017/1.138km; còn 121km thuộc 5 dự án thành phần đang được thẩm định để phê duyệt quyết toán.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ cũng chỉnh lý Điều 3 dự thảo Nghị quyết theo hướng quy định rõ trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện. Theo đó, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu năm 2028 về kết quả triển khai Nghị quyết.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết.