Tập trung tháo gỡ vướng mắc Dự án đường nội thị kết nối đường Z131 tại phường Phổ Yên

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Phổ Yên, Dự án BT đường nội thị kết nối đường Z131 được triển khai theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), do Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Anh Thu thực hiện. Công trình đã hoàn thành đầu tư và được phê duyệt quyết toán.

Tuy nhiên, việc thanh toán, hoàn vốn cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến hợp đồng BT chưa thể tất toán. Khó khăn lớn nhất hiện nay là các bên chưa thống nhất được cơ chế và phương án thanh toán hợp đồng BT và phương án thanh toán bằng quỹ đất đối ứng.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu phường Phổ Yên phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật để đề xuất phương án tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc của dự án.

Trong đó, địa phương cần tính toán cụ thể giá trị, diện tích quỹ đất đối ứng, hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh hợp đồng BT và chủ động chuẩn bị phương án triển khai các bước tiếp theo, không để công việc kéo dài.

Đồng chí Bùi Văn Lương chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu Đảng ủy, chính quyền phường Phổ Yên phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật để đề xuất phương án tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc của dự án

Đồng chí nhấn mạnh, những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương phải chủ động giải quyết, không trông chờ, ỷ lại hoặc đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền phải sâu sát cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp đối thoại, lắng nghe và giải quyết kiến nghị của người dân; vận dụng linh hoạt các phương pháp dân vận, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.