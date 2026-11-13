Các khoản thu từ đất, nhà của Hà Nội đạt hơn 112.600 tỷ đồng

Việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ không chỉ đặt ra yêu cầu thống nhất quản lý địa bàn mà còn phải bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống của người dân trong khu vực chuyển giao. Giải trình trước Quốc hội vào chiều 13/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định người dân không phải di dời nơi ở nếu không có nguyện vọng, các chính sách an sinh và thủ tục hành chính đang thực hiện cũng được bảo đảm liên tục, không gây xáo trộn.