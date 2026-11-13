Các khoản thu từ đất, nhà của Hà Nội đạt hơn 112.600 tỷ đồng
Trong 10 tháng năm 2026, các khoản thu từ đất, nhà của Hà Nội đạt hơn 112.600 tỷ đồng. Không chỉ đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thành phố còn tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, xử lý các dự án chậm triển khai, tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cac-khoan-thu-tu-dat-nha-cua-ha-noi-dat-hon-112600-ty-dong-246261113162542475.htm