Khu đất 'vàng' gần Hồ Con Rùa được định hướng thành Quảng trường Tri thức

Ngày 13/11, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) cho biết, đơn vị vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn giao cơ sở tại số 3 Công trường Quốc tế, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh để quản lý, sử dụng. Trước khi chuyển giao, khu nhà, đất này do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, trực thuộc Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý, sử dụng.

Cơ sở số 3 Công trường Quốc tế có vị trí và kiến trúc đặc biệt giữa trung tâm đô thị, gắn liền với nhiều giai đoạn phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: UEH

Nằm bên cạnh Hồ Con Rùa, công trình gắn với nhiều giai đoạn phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo, nhất là quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học khu vực phía Nam. Theo nhiệm vụ được giao, UEH có trách nhiệm quản lý, chỉnh trang, bảo tồn và phát huy giá trị công trình, phù hợp với ý nghĩa lịch sử, đặc điểm kiến trúc và định hướng phát triển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi tiếp nhận, cơ sở tiếp tục phục vụ các hoạt động chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó, UEH dự kiến cải tạo, phát triển nơi đây thành Quảng trường tri thức quốc tế, lấy cảm hứng từ Agora thời Hy Lạp cổ đại, bổ sung các không gian phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Theo đó, công trình dự kiến bao gồm 4 khu vực chức năng: Phòng thí nghiệm Chính sách và Cộng đồng (Urban Think Lab), Không gian Nghệ thuật và Bền vững (Art and Sustainability Studio), Trung tâm Kết nối học giả và Sáng kiến toàn cầu (Global Dialogue Hub), cùng khu vực tri thức cộng đồng, triển lãm và sinh hoạt xanh.

Các hạng mục thiết kế, xây dựng sẽ được nghiên cứu theo nguyên tắc bảo tồn giá trị kiến trúc của công trình hiện hữu, hài hòa với cảnh quan Hồ Con Rùa, ưu tiên không gian xanh, vật liệu thân thiện môi trường và các giải pháp vận hành bền vững, nhất quán theo chiến lược Đại học xanh và bền vững mà UEH đã và đang thực hiện.

Phối cảnh không gian kết nối từ hồ Con Rùa đến Quảng trường tri thức và cụm công trình cũ - mới - biểu tượng văn hoá giữa lòng thành phố. Ảnh: UEH

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH cho biết: “UEH xác định trách nhiệm trước hết là gìn giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc của công trình và tiếp tục bảo đảm các hoạt động phục vụ chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên nền tảng đó, chúng tôi mong muốn phát triển nơi đây thành Quảng trường tri thức quốc tế - một không gian tri thức mở, kết nối quốc tế và phục vụ chung cho cộng đồng".

UEH cũng dự kiến phát triển khu trải nghiệm STEAM Zone dành cho học sinh các trường tiểu học lân cận, tạo điều kiện để các em tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học thông qua thực hành, khám phá, sáng tạo. Các hoạt động dự kiến gồm thí nghiệm khoa học, lắp ráp mô hình, trải nghiệm công nghệ và tìm hiểu môi trường.

Lãnh đạo UEH cho biết, việc phát triển cơ sở này tiếp tục cụ thể hóa định hướng chiến lược Đại học đồng kiến tạo đa ngành, bền vững, hạt nhân đổi mới sáng tạo trong lòng đô thị (UEH UniverCity Innovation Hub) giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045 của UEH, trong đó đại học tăng cường kết nối với chính quyền, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và cộng đồng để cùng nghiên cứu, chia sẻ tri thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Trong thời gian tới, UEH sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án cải tạo và phát triển cơ sở theo nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn giá trị lịch sử, phục vụ hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mở rộng các chức năng giáo dục phục vụ xã hội.

Quảng trường Tri thức bên cạnh Hồ Con Rùa cũng được kỳ vọng góp phần kết nối các điểm đến văn hóa, kiến trúc và không gian công cộng tại trung tâm Thành phố, bổ sung một địa điểm dành cho học tập, trải nghiệm và giao lưu quốc tế.