Cán bộ Đảng ủy xã Đồng Đăng theo dõi thông tin tuyên truyền trên Internet

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn xác định công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông chính sách phải đi trước một bước, chủ động cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ, kịp thời, nhất là đối với những chủ trương, chính sách mới, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân; không để “khoảng trống” thông tin tạo cơ hội cho thông tin thiếu kiểm chứng, sai lệch, xuyên tạc phát sinh và lan truyền.

Từ yêu cầu đó, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh từng bước chuyển mạnh từ cung cấp thông tin theo cách truyền thống sang chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo và định hướng thông tin, dư luận xã hội; chú trọng đưa thông tin đến đúng đối tượng, đúng thời điểm.

Theo bà Hoàng Minh Thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và thông tin trên không gian mạng; kịp thời tham mưu cấp ủy định hướng thông tin đối với những vấn đề mới phát sinh, yêu cầu đặt ra là nắm nhanh hơn, đánh giá đúng hơn và xử lý kịp thời hơn, không để “khoảng trống” thông tin.

Để thông tin chính thống đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhanh chóng, đầy đủ, có trọng tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban đã tham mưu tổ chức 9 hội nghị (tăng 5 hội nghị so với năm 2025), kết nối tới gần 5.000 điểm cầu với hơn 218 nghìn lượt đại biểu tham dự. Nội dung tập trung vào những vấn đề lớn, trực tiếp định hướng nhận thức và hành động như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Các nghị quyết của Bộ Chính trị như: Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam…

Bà Mã Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đình Lập cho biết: Bình quân tỷ lệ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tham gia học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt 95%. Qua các hội nghị, cán bộ, đảng viên được cập nhật kịp thời những chủ trương, định hướng mới, nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy xã tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện.

Không chỉ tại không gian thực, yêu cầu không để “khoảng trống” thông tin còn được đặt ra trực tiếp trên không gian số - nơi thông tin lan truyền với tốc độ nhanh, phạm vi rộng và tác động trực tiếp đến nhận thức, tâm lý của người sử dụng. Từ đầu năm 2026 đến nay, các ban chỉ đạo, ban công tác 35 các cấp, các cơ quan, đơn vị đã đăng tải, chia sẻ 71.300 tin, bài, ảnh, phóng sự… trên các phương tiện truyền thông. Bà Hà Thị Thanh, thôn Yên Lãng, xã Bắc Sơn chia sẻ: Tôi thường xuyên theo dõi các trang thông tin chính thống và thấy thông tin ngày càng phong phú, cập nhật kịp thời, giúp người dân nắm bắt được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình diễn ra ở địa phương. Khi có những thông tin chưa rõ ràng hoặc trái chiều trên mạng xã hội, tôi thường tìm hiểu, kiểm chứng từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ, tránh tiếp nhận và lan truyền những thông tin sai lệch.

Cùng với đó, các sản phẩm thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, sinh hoạt đảng tiếp tục được đổi mới về nội dung, nâng cao tính định hướng và thiết thực. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, phát hành 10 số với hơn 43 nghìn cuốn Bản tin thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thực tiễn cho thấy, chủ động thông tin không chỉ giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp cận đầy đủ, chính xác các chủ trương, chính sách mà còn góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo cơ sở để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng.