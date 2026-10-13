Cầu Mai Lĩnh dự kiến thông xe đầu tháng 12/2026. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Cầu Mai Lĩnh mới, thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La đến Xuân Mai, đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư đặt mục tiêu thông xe phần cầu bên phải vào đầu tháng 12/2026, tạo điều kiện giảm áp lực giao thông trên tuyến đường kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây thành phố.

Tăng tốc thi công cầu Mai Lĩnh dài 1,03 km

Cầu Mai Lĩnh là một trong những hạng mục quan trọng của dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 6, tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa khu vực Hà Đông, Xuân Mai và các địa phương lân cận.

Công trình có chiều dài khoảng 1,03 km, được thiết kế với quy mô 4 làn xe. Việc xây dựng cầu mới nhằm nâng cao năng lực lưu thông tại khu vực vốn thường xuyên chịu áp lực lớn về giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Theo ghi nhận thực tế ngày 13/10, công trường cầu Mai Lĩnh đang tập trung thi công phần cầu bên phải. Khoảng một nửa phần cầu này đã được triển khai, trong đó nhà thầu đang thực hiện các hạng mục lắp đặt dầm và đổ bê tông bản mặt cầu.

Tại khu vực thi công, công nhân tiếp tục đúc dầm ở bãi đúc gần công trường, đồng thời triển khai các công việc phục vụ lắp đặt kết cấu cầu. Nhà thầu cũng dựng rào chắn trong phạm vi thi công và mở một đoạn đường dài khoảng 50 m để phục vụ quá trình triển khai dự án.

Ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc và thiết bị để thúc đẩy tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông đến Xuân Mai.

Theo ông Tuấn, cầu Mai Lĩnh hiện là một trong những vị trí gây ùn tắc trên toàn tuyến. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đang ưu tiên đẩy nhanh thi công, phấn đấu thông tuyến bên phải cầu Mai Lĩnh vào đầu tháng 12/2026.

Mốc thời gian trên là mục tiêu tiến độ do đơn vị quản lý dự án đưa ra, chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ cầu Mai Lĩnh mới sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 12.

Cầu Mai Lĩnh dự kiến thông xe đầu tháng 12/2026. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Thông xe từng phần để tháo gỡ điểm nghẽn giao thông

Quốc lộ 6 là một trong những tuyến đường quan trọng kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố và các địa phương lân cận. Tuyến đường phục vụ lượng lớn phương tiện đi lại hằng ngày, đồng thời đảm nhận nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Trong đó, khu vực cầu Mai Lĩnh hiện hữu và các nút giao lân cận là những vị trí thường xuyên chịu áp lực giao thông. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện tăng khiến việc di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Việc triển khai cầu Mai Lĩnh mới được kỳ vọng cải thiện khả năng lưu thông, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến Quốc lộ 6.

Theo kế hoạch thi công, sau khi phần cầu bên phải hoàn thành và được thông tuyến, các đơn vị sẽ tiến hành phá dỡ cầu Mai Lĩnh cũ để tiếp tục xây dựng phần cầu bên trái. Phương án thi công theo từng giai đoạn cho phép triển khai công trình mới trong điều kiện tuyến đường hiện hữu vẫn phải phục vụ nhu cầu giao thông.

Tuy nhiên, việc thông xe phần cầu bên phải mới chỉ là một giai đoạn trong quá trình thực hiện dự án. Công trình cần tiếp tục hoàn thiện phần cầu còn lại và các hạng mục liên quan trước khi có thể khai thác đồng bộ theo thiết kế. Khi hoàn thành, cầu Mai Lĩnh mới được kỳ vọng tăng năng lực thông hành trên Quốc lộ 6, góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân khu vực Hà Đông, Xuân Mai và các địa bàn phía Tây Hà Nội.

Cùng với các hạng mục khác thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, việc hoàn thiện cầu Mai Lĩnh có ý nghĩa đối với khả năng kết nối giao thông và hoạt động vận chuyển hàng hóa trên tuyến.