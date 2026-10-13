Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nêu 5 định hướng lớn đồng hành cùng doanh nghiệp

Quang cảnh Chương trình gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Tham dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành...

Chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo các hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nhân cùng hơn 350 đại biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Chương trình gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Chương trình nhằm tôn vinh, ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, lan tỏa tinh thần kết nối, sẻ chia, thúc đẩy thi đua sản xuất, kinh doanh, vượt khó, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Chương trình gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Hiện, Nghệ An có khoảng 19.600 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 500.000 lao động, đóng góp khoảng 90% tổng thu nội địa của tỉnh.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cùng với việc triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đến năm 2030 có 30.000-32.000 doanh nghiệp hoạt động.

Các đại biểu dự Chương trình gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra những không gian và động lực phát triển mới. Hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không, logistics, Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tiếp tục được tập trung đầu tư.

Nhiều dự án động lực đang được triển khai, như cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Nhà máy LNG Quỳnh Lập, Cảng nước sâu Cửa Lò và Cảng hàng không quốc tế Vinh. Các nhà đầu tư lớn cũng tiếp tục quan tâm, mở rộng hoạt động tại Nghệ An.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng đầu tư, tham gia sâu hơn vào các dự án, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, từng bước nâng cao quy mô và năng lực cạnh tranh.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các Hiệp Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Thành Duy

Với phương châm: “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh 5 định hướng trọng tâm.

Trước hết, tỉnh tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng, thuận lợi, ổn định. Tỉnh luôn xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Nghệ An.

Cùng với đó, Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng,... không để khó khăn, vướng mắc kéo dài làm mất thời gian và cơ hội của doanh nghiệp.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh cũng ưu tiên tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, logistics, năng lượng và hạ tầng số, mở rộng không gian đầu tư và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh định hướng quan trọng là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận các nguồn lực, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tư vấn pháp luật; hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Đình Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước và doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong tháng 11/2026, Tỉnh ủy sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2030, trong đó đề ra các giải pháp nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An phát triển mạnh, bền vững, có năng lực cạnh tranh; từng bước hình thành các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có vai trò dẫn dắt, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Đình Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cần phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên và tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh, ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, cấp chính quyền, nhất là những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại và tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Sự đồng hành này góp phần củng cố niềm tin, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định hoạt động và nắm bắt cơ hội phát triển.

Ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, kịp thời phản ánh kiến nghị chính đáng, thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các hội viên, nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các Hội Doanh nghiệp, doanh nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 21 doanh nghiệp và 10 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2026.