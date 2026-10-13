Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nỗ lực tạo đột phá trong công tác chuyển đổi số

Đồng chí Lê Văn Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc với các xã về chuyển đổi số của Ngành. Ảnh: Đức Lam

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Bước vào kỷ nguyên số, đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn để nhanh chóng cụ thể hóa những chủ trương, định hướng bằng những kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và triển khai thực hiện các chiến dịch lớn về chuyển đổi số đã được phát động như: Công văn số 595-CV/TU, ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên; Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 8/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 29/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về số hoá hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ; Kế hoạch số 08-KH/BTCTU, ngày 30/01/2026 về chuyển đổi số năm 2026; Kế hoạch số 12-KH/BTCTU, ngày 01/6/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chuyển đổi số của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030; Kế hoạch số 13-KH/BTCTU, ngày 01/6/2026 về hướng ứng chiến dịch cao điểm tháo gõ điểm nghẽn chuyển đổi số của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 18-KH/TCTU, ngày 17/7/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện công tác số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên; Kế hoạch số 19-KH/BTCTU, ngày 22/7/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 541-QĐ/BTCTU, ngày 03/8/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thành lập các Đoàn công tác hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 22-KH/BTCTU, ngày 18/8/2026 của Ban Tổ chức Tinh ủy về hành động 100 ngày tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cán bộ, công chức Ban Xây dựng Đảng các xã, phường tham gia tập huấn công tác chuyển đổi số của Ngành. Ảnh: Đức Lam

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tổ chức làm công tác chỉ đạo công tác chuyển đổi số từ tỉnh đến cơ sở được thành lập đồng bộ, tinh nhuệ, đưa các tổ công tác trực tiếp xuống từng địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ, hồ sơ, thiết bị và hạ tầng bảo mật. Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi tại từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Nhờ tinh thần quyết liệt, công tác triển khai các nền tảng số, ứng dụng dùng chung của Đảng tại Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là hạ tầng số, thiết bị, đường truyền, chữ ký số và an toàn thông tin từng bước được hoàn thiện. Đến nay, 100% đơn vị cấp xãđã được phủ sóng mạng mật chuyên dùng của Đảng qua thiết bị mã hóa BML của Ban Cơ yếu Chính phủ. Toàn bộ quy trình dữ liệu được bảo mật ở mức độ cao nhất. 100% cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh được cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ; 100% cán bộ có thẩm quyền ký văn bản sử dụng thành thạo chữ ký số trong công việc hằng ngày; 100% máy vi tính dùng để soạn thảo văn bản mật được kiểm tra an toàn, an ninh thông tin; triển khai thiết bị lưu trữ bảo mật, giải pháp mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ cho 100% cán bộ, công chức theo quy định. 100% cán bộ, công chức Ngành cam kết và thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025, Nghị định số 63/2026/NĐ-CР, ngày 28/02/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Quy chế về bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Về làm sạch dữ liệu và triển khai Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0: Toàn tỉnh đã hoàn thành cấp 100% mã tổ chức đảng theo đúng quy định của Trung ương. Đặc biệt, công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu căn cước công dân gắn với hồ sơ giấy đã hoàn thành cho245.243đảng viên. Đây là kho dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" nền tảng vững chắc để quản lý đảng viên khoa học, chính xác.

Cùng với đó, ngành quan tâm “phủ sóng” ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ứng dụng này được xác định là giải pháp đột phá nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tính đến ngày 12/9/2026, tỷ lệ kích hoạt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn tỉnh đã đạt mức ấn tượng tới 77,03%.

Đối với phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng:Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tập huấn, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc chuẩn bị hạ tầng, tài khoản và quy trình nghiệp vụ. Đến nay, các đơn vị đã bước đầu niêm yết, tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, trọng tâm là các thủ tục về tổ chức xây dựng Đảng và thu nộp đảng phí.

Thực hiện Chiến dịch số hóa hồ sơ, ngành xác định việc xử lý khối tài liệu giấy khổng lồ hình thành qua nhiều thời kỳ trở thành dữ liệu số, di sản số là một bài toán khó. Do đó, đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tính đến hết ngày 30/9/2026, toàn tỉnh đã chỉnh lý thành công 235.293/245.243 hồ sơ đảng viên (đạt tỷ lệ trên 95%).

Mặc dù đạt những kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số, song quá trình triển khai gặp cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức. Hồ sơ lưu trữ qua nhiều năm tháng, một phần bị hư hỏng, không còn nguyên vẹn; một bộ phận đảng viên cao tuổi ở nông thôn còn lúng túng khi tiếp cận điện thoại thông minh; nhân lực công nghệ thông tin cấp cơ sở còn mỏng và chủ yếu là kiêm nhiệm.

Những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình thời gian vừa qua, không chỉ khẳng định tinh thần chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, quản trị tổ chức, mà còn góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Ninh Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và của nhân dân.