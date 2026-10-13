Động đất có độ lớn 3.7 tại xã Kon Plong, Quảng Ngãi

Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 42 phút 36 giây (giờ GMT) tức 19 giờ 42 phút 36 giây ngày 13/10 (giờ Hà Nội) tại tọa độ 14.739 độ Vĩ Bắc; 108.311 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Theo các chuyên gia Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ. Các chuyên gia đánh giá đây là vùng động đất yếu, với cường độ cực đại dự báo không vượt quá 5.5. Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), đồng thời thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, cập nhật nhằm đánh giá mức độ hoạt động động đất tại khu vực này.