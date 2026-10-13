Chi cục Thủy lợi và biến đổi khí hậu TP Huế hướng dẫn người dân sử dụng thông tin cảnh báo thiên tai qua điện thoại thông minh và tờ rơi. Ảnh minh hoạ: VĂN THẮNG

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi lễ mít tinh, chiều tối 13-10. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cam kết tiếp tục đổi mới, chuyển từ tư duy “ứng phó với thiên tai” sang “quản trị rủi ro thiên tai”, lấy phòng ngừa chủ động, cảnh báo sớm, khoa học công nghệ, dữ liệu và sự tham gia của cộng đồng làm nền tảng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, công tác phòng, chống thiên tai cần thay đổi từ tư duy chờ sự cố xảy ra mới ứng phó sang chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo sớm và hành động trước khi rủi ro trở thành thiên tai. Không thể chờ bão đến mới gia cố nhà cửa, nước lũ lên mới sơ tán hoặc sạt lở xảy ra mới tính đến cảnh báo.

Các đại biểu trong nước và quốc tế dự lễ mít tinh. Ảnh: NGỌC HÀ

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, phát biểu. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam vì những đóng góp trong công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

Các hoạt động hưởng ứng năm nay tập trung vào giáo dục và nâng cao kỹ năng phòng, chống thiên tai cho học sinh, sinh viên. Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước đó đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Trong đó, cuộc thi Rung chuông vàng tại tỉnh Ninh Bình thu hút hơn 3.000 học sinh THCS; cuộc thi Dance Storm tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được phát động tới hơn 19.000 học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên.

Sinh viên trình diễn tại cuộc thi Dance Storm tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp

Năm 2026, Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai mang thông điệp: “Khả năng chống chịu bắt đầu từ mỗi ngôi nhà”. Thông điệp nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc nhận diện nguy cơ, chuẩn bị phương án ứng phó và thực hiện các hành động cần thiết khi có cảnh báo thiên tai.