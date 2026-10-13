Đảng ủy VKSND TP Hồ Chí Minh bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đảng viên

Đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh chủ trì lớp bồi dưỡng. Tham dự có đồng chí Lê Văn Đông,Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VKSND thành phố cùng cấp ủy viên, đảng viên các Chi bộ trực thuộc, tham gia trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.

Khách mời tham dự về phía Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố có đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức và đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 24/9/2026 của Đảng ủy VKSND TP Hồ Chí Minh, giúp đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản về công tác Đảng, cập nhật các chủ trương, quy định, hướng dẫn mới; đồng thời bổ sung kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Phó Viện trưởng Ngô Phạm Việt cho biết, lớp bồi dưỡng được tổ chức dành cho đảng viên thuộc 31 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo đồng chí Ngô Phạm Việt, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Việc tổ chức lớp học được thực hiện trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương và chương trình công tác của Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đại biểu tham dự.

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là giúp đội ngũ cấp ủy, bí thư Chi bộ và đảng viên tiếp tục bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng; đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ VKSND TP Hồ Chí Minh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để lớp học đạt hiệu quả, đồng chí Ngô Phạm Việt đề nghị các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu những nội dung được báo cáo viên truyền đạt; chủ động trao đổi, đặt câu hỏi đối với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc tại Chi bộ để cùng thảo luận, thống nhất cách thực hiện.

Đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố trình bày báo cáo chuyên đề.

Đồng chí cũng lưu ý việc bồi dưỡng nghiệp vụ phải gắn chặt với thực tiễn. Sau lớp học, các đồng chí bí thư, cấp ủy viên và đảng viên cần chủ động vận dụng những kiến thức đã tiếp thu vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; qua đó nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, quản lý đảng viên cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Kiểm sát.

Đồng chí Ngô Phạm Việt nhấn mạnh, kết quả của lớp bồi dưỡng chỉ thực sự có ý nghĩa khi những kiến thức, kỹ năng được tiếp thu được vận dụng vào thực tế sinh hoạt và công tác tại từng Chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất là bí thư và cấp ủy viên, cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố trình bày báo cáo chuyên đề.

Trong chương trình học tập, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố báo cáo chuyên đề về công tác tư tưởng. Nội dung chuyên đề tập trung trang bị, cập nhật cho đảng viên những vấn đề cần thiết trong công tác chính trị, tư tưởng ở tổ chức cơ sở Đảng; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, giữ vững đoàn kết nội bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức. Chuyên đề góp phần cập nhật những nội dung liên quan đến tổ chức cơ sở Đảng, công tác đảng viên và những yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy trong quá trình tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ.

Các học viên tương tác trực tiếp cùng báo cáo viên.

Thông qua các chuyên đề, cán bộ, đảng viên VKSND hai cấp thành phố có thêm điều kiện trao đổi trực tiếp với báo cáo viên về những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; đồng thời thống nhất nhận thức, phương pháp tổ chức thực hiện đối với các nội dung công tác Đảng tại cơ sở.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng được tổ chức với sự tham gia của đảng viên tại hội trường trung tâm cùng các điểm cầu thuộc Cơ sở 1, Cơ sở 2 và 19 VKSND khu vực. Việc kết hợp trực tiếp và trực tuyến giúp mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm các đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc đều có điều kiện cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng.

Qua lớp bồi dưỡng, Đảng ủy VKSND TP Hồ Chí Minh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Kiểm sát trong tình hình mới.