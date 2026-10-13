Khẩn trương khắc phục sụt lún trên Quốc lộ 28B

Lực lượng chức năng đang huy động lực lượng khắc phục sự cố sụt, lún trên Quốc lộ 28B

Chiều 13/10, ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc điều hành gói XL02, Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 28B cho biết, đã yêu cầu các đơn vị thi công làm đường tạm trong thời gian chờ gia cố các vị trí sụt lún, sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Theo ông Sang, khu vực sụt lún có dấu hiệu dịch chuyển khối lượng lớn đất đá nên chưa thể khắc phục ngay. Sau khi khảo sát địa chất mái taluy dương, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án đào sâu vào phía trong để tạo đường cho phương tiện lưu thông tạm thời hai chiều. Riêng phần mặt đường bị sụt lún, nứt phải được rào chắn để bảo đảm an toàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt điều tiết phương tiện

Trong thời gian triển khai phương án này, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục túc trực, phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua khu vực sụt lún từ Km46+140 đến Km46+180. Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị xử lý các điểm hư hỏng.

Đơn vị thi công triển khai máy móc, mở đường tạm để các phương tiện giao thông 2 chiều trong thời gian khắc phục sự cố

Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, mưa lớn kéo dài khiến nền đất bão hòa nước, mất kết dính tự nhiên. Cùng với địa hình đèo dốc và cấu trúc địa chất phức tạp, tình trạng này dẫn đến nhiều điểm sạt lở, sụt lún trên Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh.

Để xử lý lâu dài, cơ quan chức năng đang khảo sát toàn tuyến, đánh giá mức độ ổn định địa chất. Các phương án được xem xét gồm xây dựng tường chắn bê tông cốt thép, gia cố bằng lưới thép bọc đá, cải tạo hệ thống thoát nước ngầm, đào bạt và cắt giảm đỉnh taluy nhằm giảm tải trọng, hạn chế nguy cơ sạt trượt.