Camera AI Bắc Ninh ghi nhận tài xế vi phạm giao thông 10 lần tại một địa điểm

Ngày 13/10, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G.V.A (SN 1980, phường Đa Mai, Bắc Ninh) sau khi lực lượng chức năng xác minh hàng loạt hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được camera AI ghi nhận.

Một trong những lần ông G.V.A không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô.

Điều đáng nói, chỉ với một chiếc xe mô tô BKS 99AB-581.XX, ông A đã có 10 lần vi phạm tại khu vực ngã tư Chợ Song Mai, phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh với lỗi không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, có lần chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh đã lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Từ câu chuyện này, lực lượng CSGT thành phố Bắc Ninh khuyến cáo: Đội mũ bảo hiểm không phải để đối phó với CSGT hay camera giám sát, mà để bảo vệ chính tính mạng của mình và người thân.

Đặc biệt, người điều khiển phương tiện còn phải có trách nhiệm nhắc nhở người ngồi sau đội mũ đúng quy cách.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm là 400.000-600.000 đồng cho mỗi hành vi vi phạm.