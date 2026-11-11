Khơi nguồn sinh kế

Trên diện tích 500 m² đất nhà, bà Phạm Thị Út, hội viên phụ nữ ấp Bào Bèo, Xã Lương Thế Trân đầu tư nhà lưới trồng dưa leo và rau màu. Sau thời gian làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh với thu nhập không ổn định, bà trở về quê, tận dụng đất trống để sản xuất, vừa chăm lo gia đình, vừa có nguồn thu thường xuyên.

Bà Phạm Thị Út (bên trái) chăm sóc vườn dưa leo trồng trong nhà lưới.

Với gần 500 gốc dưa, bà Út có thu nhập từ 25-30 triệu đồng, sau khi trừ chi phí bà còn lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng/tháng. Ðể duy trì hiệu quả, bà xen canh dưa leo, rau cải, kết hợp cải tạo đất sau mỗi vụ.

Bà Út chia sẻ: “Nhà có đất, để cỏ mọc uổng phí nên tôi nghĩ tới việc trồng trọt để tăng thu nhập".

Dưa leo trồng xen rau màu giúp bà Phạm Thị Út (bên phải) tận dụng đất sản xuất, tăng nguồn thu cho gia đình.

Ðồng hành cùng hội viên, Hội LHPN các cấp kết nối nguồn vốn, hướng dẫn kỹ thuật, nhân rộng mô hình. Tại Xã Lương Thế Trân, nguồn vốn uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các hình thức hùn vốn, tiết kiệm tạo điều kiện để phụ nữ đầu tư trồng rau sạch, chăn nuôi, mở rộng sản xuất.

Phụ nữ xã Trí Phải tranh thủ thời gian nhàn rỗi để tăng thu nhập với mô hình đan đát.

Bà Nguyễn Hằng Ny, Chủ tịch Hội LHPN Xã Lương Thế Trân, cho biết, Hội vận động hội viên hùn vốn, tiết kiệm và phối hợp nhận uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cái Nước hỗ trợ phụ nữ vay vốn ưu đãi. Nguồn vốn được chị em đầu tư phát triển các mô hình trồng rau sạch, chăn nuôi heo, nuôi chồn, mở rộng sản xuất và hạn chế vay vốn bên ngoài với lãi suất cao.

Tại xã Trí Phải, nghề đan đát hàng thủ công đang tạo việc làm cho hơn 1 ngàn phụ nữ, với thu nhập bình quân từ 2-3 triệu đồng/người/tháng. Ðược thành lập từ năm 2021, đến nay mô hình tổ đan đát được nhân rộng, thu hút nhiều hội viên hội phụ nữ tham gia.

Chị Nguyễn Thanh Thuý (bên phải), Tổ trưởng Tổ hợp tác đan đát Ấp 2, xã Trí Phải giới thiệu các sản phẩm thủ công do phụ nữ địa phương thực hiện.

Khi có thêm kiến thức, vốn và điều kiện sản xuất, phụ nữ nông thôn ngày càng chủ động tạo dựng sinh kế, vun đắp kinh tế gia đình.