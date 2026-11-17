Tỷ phú Mỹ Warren Buffett - Ảnh: CNBC.

Theo tin từ hãng tin CNBC, nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ 96 tuổi đã chuyển đổi 6.150 cổ phiếu Berkshire loại A thành 9.225.000 cổ phiếu loại B. Trong đó, ông trao 3.690.000 cổ phiếu cho Quỹ Susan Thompson Buffett, đồng thời dành tặng mỗi quỹ trong số Quỹ Sherwood, Quỹ Howard G. Buffett và Quỹ NoVo - các quỹ do ba người con của ông là Susie, Howard và Peter Buffett điều hành - một lượng 1.845.000 cổ phiếu.

Sau đợt quyên góp này, vị Chủ tịch danh dự của Berkshire vẫn nắm giữ 182.140 cổ phiếu loại A, trị giá khoảng 162 tỷ USD. Trong xếp hạng tỷ phú của hãng tin Bloomberg, ông Buffett hiện đang là người giàu thứ 8 trên thế giới.

Trong thông điệp nhân dịp Lễ Tạ ơn hàng năm, ông Buffett - người đã nhường lại vị trí Chủ tịch cho con trai Howard vào tháng 9 vừa qua - viết: “Lễ Tạ ơn năm ngoái, tôi từng viết rằng lòng tốt không tốn kém gì nhưng lại vô giá. Một năm trôi qua, tôi chỉ muốn bổ sung thêm rằng lòng tốt có khả năng sinh sôi, với tốc độ còn ấn tượng hơn bất kỳ khoản đầu tư nào mà Charlie và tôi từng thực hiện”.

Bức thư năm nay ngắn gọn hơn nhiều so với thông điệp Lễ Tạ ơn năm ngoái. Ông Charlie Munger, cựu Phó chủ tịch của Berkshire và là một cộng sự thân tín của ông Buffett trong suốt nhièu thập kỷ, đã qua đời vào tháng 11/2023.

Cổ phiếu Berkshire gần đây đã tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng hơn 19% kể từ đầu tháng 10 tới nay. Kết thúc tuần trước, cổ phiếu này đã ghi nhận 4 phiên đóng cửa liên tiếp ở mức cao kỷ lục. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 lại giảm 1,2% kể từ đầu quý 4.

Sự tăng trưởng này xuất phát từ việc cổ phiếu Berkshire được xem là một “hầm trú ẩn” trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ đảo chiều của làn sóng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), những biến động nội bộ tại các doanh nghiệp lớn như Nvidia và các rủi ro địa chính trị.

Tính từ đầu năm đến nay, mức tăng trưởng của cổ phiếu Berkshire đang vượt trội hơn chỉ số S&P 500 khoảng 7,5 điểm phần trăm.

Trong lá thư nói trên, ông Buffett tái khẳng định rằng toàn bộ số cổ phiếu Berkshire mà ông sở hữu cuối cùng sẽ được quyên góp cho bốn quỹ từ thiện nêu trên, với mục tiêu tăng dần quy mô các khoản tài trợ qua từng năm.

Ông Buffett viết rằng những món quà này là minh chứng cho niềm tin của ông không chỉ đối với ba người con của mình, mà còn đối với Greg Abel, người kế nhiệm ông trên cương vị CEO của Berkshire: “Trong nhiều thập kỷ qua, các con tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng khi đóng góp cho những mục đích cao đẹp, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực cũng như sự tận tâm của các con. ... Vào tháng 9 năm nay, tôi đã chia sẻ khá nhiều về niềm tin của mình đối với Berkshire. Niềm tin đó vẫn mạnh mẽ như ngày nào”.

Nhắc đến người cộng sự đã quá cố Munger và bản thân mình, ông Buffett chia sẻ thêm: “Cả hai chúng tôi đều nhận được những lợi ích vô giá, không thể đong đếm được, từ một số người thầy như Ben Graham, Joe Rosenfield và Tom Murphy. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ đạt được sự thịnh vượng to lớn mà còn có thể lan tỏa nhiều lợi ích mà mình từng nhận được đến cho người khác”.

“Warren vẫn tiếp tục chia sẻ sự thông thái của mình với tất cả chúng ta trong dịp lễ này. Tấm gương của ông phản chiếu chính lòng tốt mà ông luôn khuyến khích mỗi người trong chúng ta cùng thực hiện”, CEO Abel nhận xét về bức thư.

Ông Buffett khép lại thông điệp của mình bằng lời khuyên: “Lễ Tạ ơn năm nay, hãy gửi lời cảm ơn đến một trong những người vị tha đã xuất hiện trong cuộc đời bạn. Tuyệt vời hơn nữa, hãy trở thành người mang lại điều tốt đẹp cho một ai đó”.