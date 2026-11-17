Đi kèm văn bằng là tem truy xuất QR code và cơ sở dữ liệu trực tuyến để quản lý vùng trồng.

Ngày 16/11/2026, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức Hội nghị công bố và đón nhận Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nha đam. Tại hội nghị, Cục Sở hữu trí tuệ công bố Quyết định số 610/QĐ-SHTT ngày 27/10/2026, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 000160 cho sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, cho biết đây là chỉ dẫn địa lý thứ tư của tỉnh Khánh Hòa, sau nho Ninh Thuận, thịt cừu Ninh Thuận và ốc hương Khánh Hòa.

Hai sản phẩm được bảo hộ là lá nha đam tươi và thạch nha đam. Lá có hình mũi mác, bẹ to, dày, màu xanh ngả vàng, hàm lượng vitamin C từ 1,76 mg/100kg trở lên. Thạch trắng trong, độ cứng cao, ít nhớt, thơm nhẹ và vị thanh mát. Theo các nhà khoa học, màu ngả vàng của lá là kết quả của nắng gắt và ít mưa. Còn độ cứng của thạch đến từ đất cát giàu bo. Vùng bảo hộ gồm 9 phường, xã: Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Phước Dinh, Phước Hữu, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Thuận Bắc và Mỹ Sơn.

Văn bằng là kết quả của nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp thực hiện từ tháng 12/2022.

Theo ThS. Lê Xuân Ánh, chủ nhiệm nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã phân tích mẫu lá, thạch, đất trong vùng trồng và so sánh với vùng đối chứng. Nhóm cũng xây dựng bản đồ khu vực địa lý tỷ lệ 1:25.000 và hoàn thiện hồ sơ trong gần bốn năm. Quá trình này gặp không ít khó khăn khi nhiều quy định về sở hữu trí tuệ được sửa đổi và các đơn vị hành chính được sắp xếp lại.

Điểm đáng chú ý là địa phương có thể đưa chỉ dẫn địa lý vào vận hành ngay. Nhiệm vụ đã chuẩn bị dự thảo quy chế quản lý, bộ nhận diện, tem truy xuất và một cơ sở dữ liệu trực tuyến. Cơ sở dữ liệu theo dõi vùng trồng, sản lượng, lô hàng và cho phép đối chiếu sản lượng với số tem được cấp. Trước mắt, 12 tổ chức, cá nhân đang được hướng dẫn sử dụng hệ thống. “Tem, logo không sử dụng như một yếu tố trang trí đơn thuần” mà phải gắn với nguồn gốc, sản lượng và chất lượng thực tế, ThS. Lê Xuân Ánh lưu ý.

Ông Nguyễn Văn Bảy nhấn mạnh có văn bằng mới chỉ là bước khởi đầu. Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, từ kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc đến phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường.

Với người trồng, văn bằng mang lại kỳ vọng về một mức giá ổn định hơn. Ông Ngô Lành, nông dân xã Vĩnh Hải, cho rằng có chỉ dẫn địa lý, nha đam địa phương sẽ có tên tuổi và nguồn gốc rõ ràng. Nhờ đó bà con có thêm cơ sở để bớt phụ thuộc vào thương lái.

Theo ông Lê Phước Đức, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới Sở sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường vận hành tem truy xuất QR code. Hai sở cũng sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho bà con tại 9 phường, xã và đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Mục tiêu là đưa nha đam Ninh Thuận vào kênh phân phối cao cấp và xuất khẩu chính ngạch.