Phường Yên Bái tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 14%
Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt trên 14%, phường Yên Bái đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Theo báo cáo của Đảng ủy phường Yên Bái, trong năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II và quý III của địa phương đạt 14%. Đây là cơ sở để phường phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng trên 14% trong quý IV và cả năm.
Đến ngày 13/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.030/2.528 tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 160/195 tỷ đồng, bằng 82,1% kế hoạch. Đây là hai nhiệm vụ đang được địa phương tập trung chỉ đạo nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu năm.
Cùng với phát triển kinh tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động điều hành của chính quyền địa phương. Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận trên 21.000 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn thuộc thẩm quyền UBND phường đạt gần 99,9%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,94%.
Từ nay đến hết năm, phường Yên Bái xác định tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ; khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Với quyết tâm cao nhất, phường Yên Bái phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tăng trưởng kinh tế trên 14%, hoàn thành 100% dự toán thu ngân sách và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 31/12/2026.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/phuong-yen-bai-tang-toc-thuc-hien-muc-tieu-tang-truong-tren-14-post914711.html