Theo báo cáo của Đảng ủy phường Yên Bái, trong năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II và quý III của địa phương đạt 14%. Đây là cơ sở để phường phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng trên 14% trong quý IV và cả năm.

Đến ngày 13/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.030/2.528 tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 160/195 tỷ đồng, bằng 82,1% kế hoạch. Đây là hai nhiệm vụ đang được địa phương tập trung chỉ đạo nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu năm.

Phường Yên Bái thu ngân sách bằng 80,3% dự toán giao.

Cùng với phát triển kinh tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động điều hành của chính quyền địa phương. Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận trên 21.000 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn thuộc thẩm quyền UBND phường đạt gần 99,9%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,94%.

Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn thuộc thẩm quyền UBND phường đạt gần 99,9%.

Từ nay đến hết năm, phường Yên Bái xác định tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ; khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phường Yên Bái đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và tập trung giải ngân vốn đầu tư công.

Với quyết tâm cao nhất, phường Yên Bái phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tăng trưởng kinh tế trên 14%, hoàn thành 100% dự toán thu ngân sách và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 31/12/2026.