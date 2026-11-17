Liên minh châu Âu (EU) chính thức áp thuế chống bán phá giá 16% đối với thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, áp dụng đồng nhất cho tất cả nhà xuất khẩu, bao gồm cả POSCO Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/11, cùng với các biện pháp tương tự đối với thép nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mức thuế mới chỉ áp dụng đối với các sản phẩm thép cán nguội thuộc diện điều tra, không bao gồm thép không gỉ, thép đã mạ hoặc phủ, thép kỹ thuật điện, thép silic kỹ thuật điện, thép gió và thép tấm đen có độ dày dưới 0,35 mm.

Theo Quy định thực thi (EU) 2026/2547, được Ủy ban châu Âu (EC) ký ngày 13/11 và công bố trên Công báo EU ngày 16/11, mức thuế chính thức được áp dụng sau khi cơ quan này hoàn tất cuộc điều tra chống bán phá giá. Đáng chú ý, trong suốt quá trình điều tra, EU không áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng này.

Trong số 5 nền kinh tế bị áp thuế, Nhật Bản chịu mức cao nhất 27,9%, tiếp đến Đài Loan 20,7% - 27%, Việt Nam với 16%, Ấn Độ 9,5%, trong khi mức thuế đối với Thổ Nhĩ Kỳ dao động từ 3% đến 7,8%.

EC kết luận thép cán nguội nhập khẩu từ các nền kinh tế trên được bán vào thị trường EU với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép nội khối. Đây là nguyên liệu được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, như sản xuất ô tô, máy bay, đồ gia dụng và xây dựng.

Theo số liệu do EC công bố, thị trường thép cán nguội EU có quy mô khoảng 23,2 tỷ euro (tương đương 25,5 tỷ USD). Ngành sản xuất mặt hàng này hiện diện tại 12 quốc gia thành viên, tạo việc làm cho hơn 8.600 lao động. Trong khi đó, tổng giá trị nhập khẩu các sản phẩm thuộc diện điều tra từ 5 nền kinh tế liên quan đạt khoảng 1,18 tỷ euro.

Một điểm đáng chú ý trong kết luận điều tra lần này là EC lần đầu xác định sự tồn tại của các điều kiện thị trường đặc biệt tại một số nền kinh tế bị điều tra, khiến giá bán trong nước không còn là cơ sở phù hợp để so sánh với giá xuất khẩu nhằm xác định giá trị thông thường của sản phẩm.

Đối với Ấn Độ, EC xác định có những yếu tố thị trường làm sai lệch giá cả, qua đó điều chỉnh phương pháp tính toán biên độ bán phá giá. Theo cơ quan này, việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá nhằm bảo vệ các nhà sản xuất thép EU trước những hành vi cạnh tranh thương mại không công bằng.