Thay vì giới hạn ở hoạt động môi giới hay phân phối sản phẩm, công ty chứng khoán có thể trở thành nền tảng kết nối dòng tiền với các cơ hội đầu tư và nhu cầu huy động vốn trên thị trường. Đây là tầm nhìn được ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), chia sẻ trong cuộc trao đổi mới đây cùng Dragon Capital.

Định hướng này gắn với cách TCBS xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, đầu tư vào công nghệ và khai thác dữ liệu. Thay vì phát triển từng dịch vụ tách biệt, doanh nghiệp hướng tới một mô hình trong đó nhà đầu tư có thể tiếp cận nhiều loại tài sản, còn doanh nghiệp phát hành có thêm kênh kết nối với nguồn vốn.

Vượt khỏi mô hình môi giới

Trong hình dung của ông Nguyễn Xuân Minh, công ty chứng khoán tầm cỡ có thể trở thành một đầu mối kết nối các chủ thể trên thị trường vốn. Nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu đầu tư; doanh nghiệp cần huy động vốn tiếp cận nguồn tiền; các loại tài sản được đưa lên một nền tảng chung để người tham gia lựa chọn.

Ông Minh cho biết TCBS đang hướng tới việc tạo ra một đầu mối để dòng vốn tiếp cận nhiều cơ hội đầu tư hơn. Ảnh: DN

Chủ tịch TCBS ví nền tảng này như một hệ thống “siêu thị” dành cho các loại tài sản tài chính.Thay vì tiếp cận từng sản phẩm qua những kênh riêng biệt, nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều lựa chọn như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các sản phẩm đầu tư khác trong cùng một hệ sinh thái.

Ở chiều doanh nghiệp, nền tảng tạo thêm kênh kết nối trực tiếp với nhà đầu tư có nhu cầu phân bổ vốn. Với cách tiếp cận này, TCBS hướng tới vai trò trung gian kết nối rộng hơn việc phân phối một sản phẩm cụ thể. Nền tảng có thể tập hợp nhu cầu đầu tư và nhu cầu huy động vốn, tạo điều kiện để các bên tìm kiếm cơ hội và thực hiện giao dịch.

Phạm vi kết nối mà ông Minh đề cập cũng có thể mở rộng sang những loại tài sản mới. Tài sản số hay tiền mã hóa được nhắc đến như những hướng phát triển trong tương lai, bên cạnh các sản phẩm tài chính hiện hữu.

Định hướng đó cũng mở rộng cách nhìn về quy mô của một công ty chứng khoán. Với mô hình kinh doanh chủ yếu dựa vào môi giới, tăng trưởng thường gắn với số lượng khách hàng, giá trị giao dịch và thị phần. Trong khi đó, một nền tảng kết nối thế hệ mới có thể phát triển theo số lượng sản phẩm, doanh nghiệp phát hành và nhóm nhà đầu tư tham gia.

Để thực hiện mục tiêu này, việc tập hợp các sản phẩm trên cùng một hệ thống mới chỉ là bước khởi đầu. Năng lực công nghệ và dữ liệu mới là nền tảng giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng kết nối.

Công nghệ mở rộng năng lực kết nối

Công nghệ là một trong những nền tảng TCBS sử dụng để hiện thực hóa định hướng này. Theo ông Minh, hiện có tới khoảng 2/3 nhân sự công ty làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống dữ liệu trong hơn 10 năm, với khoảng 300 dịch vụ độc lập phục vụ các hoạt động khác nhau.

Nguồn dữ liệu của TCBS bao gồm báo cáo của khoảng 1.500 doanh nghiệp niêm yết trong vòng 5-10 năm và lịch sử dữ liệu tài chính kéo dài hơn 20 năm. Đây là cơ sở để công ty phát triển các công cụ phân tích, nghiên cứu và hỗ trợ nhà đầu tư.

TCBS cũng đang đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào một số khâu vận hành. Chủ tịch TCBS cho biết công nghệ này giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán sự cố hệ thống từ khoảng hai giờ xuống còn 10-15 phút. Một số công việc thiết kế giao diện cũng được rút từ vài tuần xuống còn một đến hai ngày. Trong hoạt động nghiên cứu, AI hỗ trợ phân tích dữ liệu, lập trình và cảnh báo rủi ro gian lận.

Công ty đặt mục tiêu sản xuất khoảng 1.000-1.500 báo cáo nghiên cứu mỗi năm. Khối lượng dữ liệu lớn và các công cụ xử lý tự động có thể giúp mở rộng năng lực nghiên cứu, song giá trị của chúng còn phụ thuộc vào chất lượng phân tích và khả năng chuyển hóa thông tin thành quyết định đầu tư.

Những ứng dụng này cho thấy công nghệ tại TCBS tham gia vào nhiều khâu, từ vận hành nội bộ đến phát triển sản phẩm và hỗ trợ quyết định đầu tư. Đây là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng nền tảng mà không phải phát triển từng dịch vụ như những hoạt động hoàn toàn tách biệt.

Dẫu vậy, dữ liệu lớn hay hệ thống xử lý nhanh mới phản ánh năng lực kỹ thuật. Để trở thành nền tảng có ý nghĩa với thị trường vốn, TCBS còn phải bảo đảm thông tin được sử dụng có chất lượng, sản phẩm được lựa chọn phù hợp và các giao dịch được kiểm soát.

Niềm tin “giữ chân” dòng vốn

Khi TCBS mở rộng vai trò kết nối, yêu cầu về quản trị rủi ro trở nên rõ nét hơn, đặc biệt ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đây là lĩnh vực mà việc kết nối nhà đầu tư với bên phát hành đòi hỏi nhiều hơn khả năng đưa sản phẩm lên hệ thống. Chất lượng thông tin và quá trình đánh giá doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định phân bổ vốn.

Ông Minh cho biết TCBS có cách tiếp cận thẩm định dựa trên dòng tiền của cả nhóm doanh nghiệp, thay vì chỉ xem xét riêng dự án phát hành.

Chẳng hạn, với một tập đoàn có khoảng 20 công ty con, việc đánh giá cần tính đến bức tranh dòng tiền của toàn bộ nhóm. Cách tiếp cận này nhằm nhìn nhận khả năng trả nợ trong mối liên hệ với hoạt động chung của doanh nghiệp.

Vị lãnh đạo TCBS cũng chia sẻ công ty từng từ chối khá nhiều thương vụ khi đánh giá không đáp ứng yêu cầu. Điều đó cho thấy hoạt động kết nối vốn không đơn thuần là đưa càng nhiều sản phẩm ra thị trường càng tốt. Năng lực sàng lọc và lựa chọn thương vụ là một phần tối quan trọng trong cách nền tảng vận hành.

Khoảng 2/3 nhân sự tại TCBS làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Ảnh: Hoàng Anh

Kinh nghiệm từ giai đoạn thị trường trái phiếu gặp khó khăn năm 2022 là một phép thử hữu hiệu, bộc lộ rõ những khiếm khuyết hệ thống.

Theo chia sẻ của ông Minh, các trái phiếu do TCBS phát hành không gặp khó khăn trong giai đoạn này nhưng hoạt động kinh doanh trái phiếu của công ty bị đình trệ.Nguồn vốn dành cho hoạt động cho vay ký quỹ cũng bị thắt chặt.

Diễn biến này cho thấy biến động trên thị trường vốn có thể tác động đồng thời đến nhiều mảng hoạt động. Một nền tảng kết nối càng có nhiều sản phẩm và chủ thể tham gia thì càng cần duy trì kỷ luật trong thẩm định, công bố thông tin và quản trị rủi ro. Khả năng mở rộng kết nối vì vậy phải đi cùng khả năng bảo vệ chất lượng của những giao dịch được thực hiện trên hệ thống.

Tham vọng xây dựng hạ tầng thị trường vốn của TCBS vì thế yêu cầu hai lớp năng lực. Công nghệ và dữ liệu tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối nhiều sản phẩm, nhà đầu tư và tổ chức phát hành trên cùng một nền tảng. Còn thẩm định và quản trị rủi ro quyết định chất lượng của những kết nối đó.

Những khoản đầu tư vào công nghệ, dữ liệu hay trí tuệ nhân tạo phản ánh nguồn lực TCBS dành cho định hướng dài hạn. Nhưng quy mô hệ thống không tự nó tạo ra một thị trường vốn hiệu quả. Giá trị của nền tảng phải được thể hiện qua khả năng giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin và cơ hội, đồng thời giúp doanh nghiệp huy động vốn trên cơ sở minh bạch và được đánh giá phù hợp.

Với TCBS, xây dựng hạ tầng thị trường vốn vì vậy không đơn thuần là đưa thêm sản phẩm lên một hệ thống giao dịch. Đó là quá trình mở rộng vai trò trong việc kết nối dòng tiền với nhu cầu sử dụng vốn. Thành công của định hướng này sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì một hệ sinh thái đủ thuận tiện để thu hút các bên tham gia, đồng thời đủ tin cậy để họ tiếp tục giao dịch.