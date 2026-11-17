Con bò giống được Lâm trường 103, Đoàn KT-QP 327 trao từ đầu năm 2023 giờ đã sinh thêm một con bê. Với gia đình ông Tằng Cấm Dầu (dân tộc Dao, ở bản Lý Nà, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh), đó không đơn thuần là thêm một con vật nuôi mà là thành quả của những ngày tháng vượt khó và sự đồng hành bền bỉ của những người lính nơi biên giới.

Trước năm 2023, gia đình ông Dầu thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống nhiều thiếu thốn. Không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh, việc lo cái ăn, cái mặc cho gia đình đã không dễ, nói đến tích lũy để phát triển sản xuất càng khó khăn hơn. Ở vùng cao biên giới, khi trong tay không có vốn, không có tư liệu sản xuất, người dân muốn thoát nghèo càng cần một điểm tựa.

Đầu năm 2023, từ nguồn hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 của Chính phủ, Lâm trường 103 trao cho gia đình ông Dầu một con bò giống. Với ông Dầu, con bò ấy là tài sản quý. Nhưng điều khiến ông yên tâm hơn cả là sau khi trao bò, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) Lâm trường không để gia đình tự xoay xở.

Cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 103 hướng dẫn đồng bào xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh chăm sóc đàn lợn.

“Cán bộ, nhân viên, TTTTN Lâm trường thường xuyên đến nhà hướng dẫn cách nuôi, chăm sóc bò. Bây giờ bò đã sinh thêm một con, gia đình càng có động lực để chăm sóc, phát triển đàn bò”, ông Tằng Cấm Dầu chia sẻ.

Từ một con bò giống, gia đình ông Dầu có thêm cơ hội tạo dựng sinh kế, từng bước cải thiện cuộc sống. Câu chuyện của gia đình ông Dầu cũng cho thấy cách làm của Lâm trường 103: Giúp dân không chỉ bằng việc trao một phần hỗ trợ, mà quan trọng hơn là đồng hành để người dân biết cách phát huy hiệu quả sự hỗ trợ ấy.

Nếu câu chuyện con bò giống đem lại sinh kế, thì sự quan tâm dành cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn lại gieo hy vọng về tương lai.

Cháu Phoòng Thị Thu, sinh năm 2014, dân tộc Dao, ở bản Mả Thàu Phố, xã Quảng Đức, là một trong những em nhỏ được Lâm trường 103 nhận đỡ đầu, hỗ trợ. Gia đình em thuộc diện khó khăn, có 6 nhân khẩu, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn; nhưng điều khiến cán bộ, nhân viên, TTTTN Lâm trường 103 trăn trở là làm sao để em Thu có điều kiện học tập đầy đủ, không vì hoàn cảnh gia đình mà dang dở việc học.

Bên cạnh tặng quà, hỗ trợ chăm sóc, cán bộ, nhân viên và TTTTN Lâm trường 103 thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nắm tình hình học tập và hướng dẫn em học bài. Những buổi học giản dị tại nhà, người lính vừa dạy chữ, vừa hỏi han chuyện trường lớp, động viên em cố gắng.

Chị Phùn Sí Múi (mẹ cháu Thu) xúc động tâm sự: “Gia đình tôi rất khó khăn. Được cán bộ, nhân viên và các TTTTN Lâm trường 103 quan tâm, tặng quà, giúp đỡ và thường xuyên đến dạy cháu học, gia đình tôi rất cảm ơn. Nhờ có các anh, các chị động viên, cháu Thu có thêm điều kiện để học tập”.

Cán bộ, nhân viên Lâm trường 103 trao quà hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với cháu Phoòng Thị Thu, hiện Lâm trường 103 đang hỗ trợ 17 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 125,8 triệu đồng theo Đề án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Trong năm 2026, Lâm trường 103 còn tổ chức thăm, tặng quà, khám, cấp thuốc miễn phí, tham gia sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách; giúp Trường Mầm non Quảng Đức tu sửa khuôn viên...

Thượng tá Nguyễn Tiến Phú, Giám đốc Lâm trường 103, cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Lâm trường luôn xác định công tác dân vận, giúp dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình để tìm ra những biện pháp hỗ trợ nhân dân phù hợp, thiết thực nhất. Quan điểm của chúng tôi là hỗ trợ phải đúng nhu cầu, chọn đúng những việc khó, những vấn đề còn vướng mắc mà đồng bào đang cần giúp đỡ, từ đó tập trung nguồn lực, công sức để cùng bà con tháo gỡ”.