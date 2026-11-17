Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBAMC).

Theo đó, VIB phê duyệt tăng vốn điều lệ VIBAMC từ 3.500 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu của VIB. Thời gian thực hiện trước ngày 31/12/2026.

VIBAMC được thành lập tháng 12/2009 do VIB sở hữu 100% vốn, hoạt động trong lĩnh vực quản lý và khai thác tài sản. Đây cũng là công ty con duy nhất do VIB sở hữu trực tiếp.

VIB rót thêm 1.000 tỷ đồng tăng vốn cho VIBAMC.

Trong diễn biến khác, ngày 16/11/2026 là ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS của VIB. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền biểu quyết.

Bên cạnh đó, VIB còn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty số 1002.BOD phiên bản 2026, (Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát số 1001.BOS phiên bản 2026, Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm. Thời gian thực hiện lấy kiến dự kiến từ 18/11/2026.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VIB đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 13.180 tỷ đồng, trong khi thu nhập ngoài lãi đóng góp 23% tổng thu nhập hoạt động.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động giảm 2% so với cùng kỳ, ở mức hơn 5.300 tỷ đồng. Trong 9 tháng, ngân hàng ghi nhận hơn 4.300 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Qua đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của VIB đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản VIB đạt gần 600.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 411.000 tỷ đồng, cũng tăng 8% so với đầu năm.