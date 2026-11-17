Ốc bươu đen vốn thích hợp với môi trường nước ngọt, trong khi nguồn nước tại địa phương chịu ảnh hưởng của độ mặn, anh Cường đã tìm cách khắc phục trở ngại về môi trường thay vì từ bỏ ý định. Anh đầu tư hệ thống ao nổi bằng bạt, bố trí riêng khu nuôi ốc thương phẩm, ao ươm giống và ao xử lý nước, mỗi ao có diện tích khoảng 40 m². Nguồn nước ngầm được xử lý trước khi đưa vào ao; một phần diện tích được che chắn nhằm hạn chế nước mưa chảy trực tiếp và ngăn nước mặn xâm nhập.

Anh Mai Chí Cường tận dụng thùng xốp và hệ thống ao nổi để ươm ốc bươu đen giống, vừa phục vụ nhu cầu nuôi của gia đình, vừa cung cấp con giống cho các hộ dân muốn phát triển mô hình.

Cách làm tuy không cầu kỳ nhưng đòi hỏi người nuôi chú trọng khâu xử lý và duy trì chất lượng nguồn nước. Nhờ chủ động tạo môi trường sống phù hợp, anh Cường từng bước đưa mô hình ốc bươu đen phát triển trên chính mảnh đất quê mình.

Anh Mai Chí Cường chia sẻ: “Mình làm ao nổi bằng bạt, sử dụng nước ngầm đã xử lý thì có thể nuôi được ốc bươu đen. Quan trọng là phải giữ nguồn nước ổn định, chăm sóc đúng kỹ thuật. Bà con có diện tích đất quanh nhà đều có thể tận dụng để làm, không cần đầu tư quá lớn”.

Ốc bươu đen được chăm sóc trong môi trường nước đã qua xử lý, giúp người nuôi chủ động điều kiện sinh trưởng dù sản xuất trên vùng đất chịu ảnh hưởng của nước mặn.

Sau hơn 4 tháng nuôi, ốc có thể đạt kích cỡ thu hoạch, giá bán dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/kg. Ngoài ốc thương phẩm, anh còn ươm giống để cung cấp cho các hộ có nhu cầu. Việc kết hợp hai hướng sản xuất giúp tận dụng hệ thống ao, đa dạng nguồn thu và chủ động hơn trong quá trình nuôi. Nếu duy trì sản lượng, kiểm soát tốt chi phí và có đầu ra ổn định, mô hình có tiềm năng mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Điều đáng mừng là cách làm của anh Cường không dừng lại trong phạm vi gia đình. Đến nay, hơn 20 hộ trong và ngoài xã đã áp dụng mô hình. Nhiều người tìm đến tham quan, học hỏi bởi đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình ít đất, không có điều kiện đầu tư sản xuất quy mô lớn. Anh Cường cũng sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, giúp bà con có thêm cơ sở bắt đầu mô hình mới.

Ốc bươu đen sau hơn 4 tháng nuôi có thể thu hoạch, giá bán từ 70.000-80.000 đồng/kg, thêm nguồn thu cho nông hộ ít đất sản xuất.

Ông Diệp Thành Đạo, công chức Phòng Kinh tế UBND Xã Trần Phán, nhận định: “Mô hình có tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện sản xuất của nhiều hộ dân. Điểm đáng chú ý là người nuôi có thể chủ động nguồn nước, tận dụng diện tích sẵn có và bắt đầu với quy mô vừa sức. Địa phương sẽ tham mưu UBND xã quan tâm hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá hiệu quả để có hướng nhân rộng phù hợp”.

Theo ông Mai Văn Na, người dân ấp Tân Hoà, cách nuôi này giúp những hộ ít đất có thêm lựa chọn phát triển kinh tế. Thực tế từ mô hình của anh Cường khiến bà con mạnh dạn tìm hiểu, thay vì để những khoảng đất trống quanh nhà chưa được khai thác hiệu quả.

Từ mô hình ban đầu của anh Cường, hơn 20 hộ dân trong và ngoài xã Trần Phán đã áp dụng, góp phần hình thành hướng sản xuất ốc bươu đen hàng hoá phục vụ nhu cầu thị trường.

Ông Trần Hoàng Khởi, Chủ tịch UBND Xã Trần Phán, cho biết, địa phương sẽ khuyến khích người dân tiếp cận mô hình, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật và kết nối các hộ nuôi. Về lâu dài, xã hướng đến hình thành nguồn cung ốc thương phẩm ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất lâu dài.

Từ những ao nuôi nhỏ ở ấp Tân Hoà, mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Cường đang từng bước lan toả, mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân Xã Trần Phán. Thực tế cho thấy, dù điều kiện sản xuất còn hạn chế, nông dân vẫn có thể tạo sinh kế từ chính diện tích đất sẵn có bằng sự chủ động, sáng tạo. Khi được hỗ trợ kỹ thuật và kết nối đầu ra ổn định, mô hình hứa hẹn sẽ phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và đa dạng hoá sinh kế trên vùng đất mặn./.