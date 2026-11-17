TCFF là một trong bốn quỹ mở trên Fundmart ghi nhận hiệu suất dương trong kỳ. Mức giảm sâu nhất tính từ đỉnh của quỹ cũng chỉ bằng khoảng một nửa mức giảm tương ứng của VN-Index.

Trong cuộc trao đổi với TheLEADER, ông Vương Duy Anh, Chuyên gia cao cấp đầu tư và quản lý danh mục tại CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital), lý giải cách quản lý danh mục Quỹ Đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom - TCFF hiệu quả, vừa hạn chế mức tổn thất trong những đợt điều chỉnh, vừa nắm bắt cơ hội trong những nhịp tăng ngắn hạn.

Ông Vương Duy Anh, Chuyên gia cao cấp đầu tư và quản lý danh mục Techcom Capital. Ảnh: TCC

Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/10/2026, VN-Index giảm 2,4%, tương ứng 42,9 điểm, nhưng chỉ riêng giai đoạn từ 23/3 đến 18/5, chỉ số đã tăng 336,8 điểm, tương ứng 21,2%. Với người quản lý quỹ, điều gì khó nhất trong một thị trường như vậy, thưa ông?

Ông Vương Duy Anh: Điều dễ bỏ qua nhất trong năm nay là tốc độ đổi chiều của thị trường. Nếu đợi đến khi một nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh mới mua vào, phần lợi nhuận còn lại có thể khá nhỏ. Ngược lại, nếu mua được ở mức giá tốt nhưng tiếp tục nắm giữ sau khi cổ phiếu đạt mục tiêu, quỹ có thể mất một phần lãi khi thị trường đảo chiều.

Chúng ta có thể bỏ lỡ phần lớn cơ hội nếu chỉ đợi đến khi đà tăng của một ngành đã thể hiện rõ trên bảng giá mới bắt đầu phân tích. Ở chiều bán, ngay cả khi đã mua ở mức giá tốt, khoản lãi vẫn có thể thu hẹp nhanh nếu thị trường đảo chiều. Vì vậy, đội ngũ Techcom Capital đã phải nhận diện sớm ngành có triển vọng và xác định trước mức giá có thể chốt lời.

Với quỹ TCFF, chúng tôi duy trì khoảng 50% danh mục ở cổ phiếu để nắm bắt những cơ hội đó. Nửa còn lại chủ yếu là trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, giúp danh mục tiếp tục có thu nhập từ lãi ngay cả khi thị trường cổ phiếu điều chỉnh.

Vì sao đội ngũ quản lý dành gần một nửa danh mục cho trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi? Trong những đợt thị trường giảm sâu, cách phân bổ này có ý nghĩa thế nào, thưa ông?

Ông Vương Duy Anh: Từ cuối năm 2025, chúng tôi nhận thấy mặt bằng lãi suất trong nước bắt đầu tăng, thực tế, lãi suất vay mượn kỳ hạn sáu tháng giữa các ngân hàng, từ khoảng 5%/năm vào giữa năm 2025 đã lên quanh 8%/năm trong năm 2026.

Chúng tôi theo dõi diễn biến này để đánh giá điều kiện lãi suất trên thị trường, qua đó tận dụng cơ hội nắm giữ trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi có lợi suất hấp dẫn. Nhờ có nguồn thu này, kết quả của toàn danh mục bớt phụ thuộc vào biến động của giá cổ phiếu.

Để thấy việc làm này ý nghĩa đối với nhà đầu tư thế nào, có thể nhìn vào mức giảm lớn nhất từ đỉnh xuống đáy trong kỳ của quỹ. Từ đầu năm đến 23/10, mức giảm này của TCFF là 8%, so với 16,4% của VN-Index. Một danh mục giảm 8% cần tăng khoảng 8,7% để trở lại giá trị trước khi giảm. Nếu giảm 16,4%, danh mục phải tăng gần 19,6% mới về được mức cũ. Đó là lý do chúng tôi coi việc hạn chế mức giảm là một phần của chiến lược tạo lợi nhuận.

Với nửa danh mục còn lại dành cho cổ phiếu, chúng tôi ưu tiên những ngành mà cung, cầu đang thay đổi đủ mạnh để mở ra cơ hội ngay cả khi chỉ số đi ngang. Năng lượng và khoáng sản là hai lĩnh vực đội ngũ quản lý Techcom Capital đã chú ý từ cuối năm 2025.

Nhà đầu tư có thể đặt mua chứng chỉ quỹ TCFF trên Fundmart tại ứng dụng TCInvest. Ảnh: TCC

Những tín hiệu nào khi đó khiến ông chú ý đến năng lượng và khoáng sản, trước khi đà tăng của các nhóm ngành này thể hiện rõ trên bảng giá?

Ông Vương Duy Anh: Khi theo dõi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, chúng tôi đặt một câu hỏi khá cụ thể:để vận hành thêm các trung tâm dữ liệu, những hạ tầng nào cũng phải được đầu tư? Công suất điện phải tăng, lưới truyền tải phải mở rộng và cả hai đều kéo theo nhu cầu về kim loại đồng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu đã tăng 17% trong năm 2025. Đây là cơ sở để đội ngũ nghiên cứu những doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ nhu cầu năng lượng và kim loại gia tăng.

Ở phía nguồn cung, tháng 12/2025, Trung Quốc giới hạn số doanh nghiệp được phép xuất khẩu vonfram trong giai đoạn 2026-2027 ở mức 15 doanh nghiệp. Với đồng, điều chúng tôi theo dõi là nhu cầu sử dụng tăng. Với vonfram, đó là khả năng nguồn cung xuất khẩu bị thu hẹp. Hai diễn biến khác nhau cùng hướng sự chú ý của quỹ đến nhóm khoáng sản.

Đến ngày 23/10, giá đồng đã tăng từ 5,63 lên 6,48 USD/pound so với cuối năm 2025, còn giá vonfram cao gấp hơn ba lần đầu năm. Trên thị trường cổ phiếu, nhóm tài nguyên cơ bản tăng khoảng 24%, nhóm dầu khí và hóa chất tăng khoảng 11%, trong khi VN-Index giảm 0,6%. Những con số này cho thấy cơ hội nằm ở đâu.

Để đi đến quyết định mua hay bán một cổ phiếu cụ thể, chúng tôi còn phải đánh giá mức giá hiện tại đã phản ánh bao nhiêu triển vọng của doanh nghiệp.

Nếu triển vọng ngành vẫn tích cực, khi nào TCFF quyết định chốt lời, thưa ông?

Ông Vương Duy Anh: Một doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ chu kỳ hàng hóa trong vài năm, nhưng giá cổ phiếu có thể phản ánh phần lớn kỳ vọng ấy chỉ sau vài tuần. Khi đó, nhận định ban đầu về doanh nghiệp vẫn đúng, còn dư địa sinh lời từ mức giá hiện tại đã thu hẹp. Vì vậy, ngay khi xem xét một khoản đầu tư, chúng tôi đã đánh giá dư địa tăng giá và xác định giá mục tiêu. Khi cổ phiếu đạt mục tiêu, quỹ chủ động chốt lời. Kỷ luật này đặc biệt có ý nghĩa trong năm 2026, khi một nhịp tăng có thể đảo chiều chỉ sau vài tuần.

Thị trường năm nay đổi chiều nhanh và quỹ cũng chủ động mua bán theo từng nhịp. Vậy với nhà đầu tư cá nhân, nên nắm giữ chứng chỉ quỹ trong bao lâu và có cần theo sát những quyết định ngắn hạn của quỹ không, thưa ông?

Ông Vương Duy Anh: Những việc như chọn ngành, đặt giá mục tiêu hay chốt lời mà tôi vừa chia sẻ là công việc hằng ngày của đội ngũ quản lý quỹ. Nhà đầu tư không cần và cũng không nên, cố theo sát hay làm lại từng quyết định đó. Khi mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư đã giao việc lựa chọn và điều chỉnh danh mục cho một đội ngũ chuyên nghiệp, có quy trình phân tích, quản trị rủi ro và kỷ luật giao dịch rõ ràng.

Điều nhà đầu tư nên quan tâm hơn là thời gian nắm giữ. Kết quả trong vài tuần hay vài tháng chịu ảnh hưởng lớn từ những nhịp tăng giảm của thị trường, như chúng ta đã thấy trong năm 2026. Hiệu quả của một chiến lược đầu tư chỉ thể hiện rõ qua nhiều chu kỳ. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư xác định tầm nhìn từ 5 đến 10 năm khi đầu tư vào quỹ mở.

Với quỹ cân bằng như TCFF, phần trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi giúp danh mục bớt biến động trên đường đi, nhờ đó nhà đầu tư dễ kiên định hơn với mục tiêu dài hạn. Ngược lại, bán ra trong một đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ nhịp phục hồi sau đó.

Bảng giá Fundmart trên TCInvest. Ảnh: TCC

Trên nền tảng giao dịch quỹ thông minh Fundmart của TCBS, nhà đầu tư hiện có thể tìm hiểu 31 quỹ từ 14 công ty quản lý quỹ hàng đầu. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ này chiếm khoảng 50% NAV quỹ mở nội địa.

Khi có nhiều lựa chọn, bước quan trọng nhất là chọn quỹ có mục tiêu đầu tư và mức biến động phù hợp với khẩu vị rủi ro và kế hoạch tài chính của mình. Khi đã chọn được quỹ phù hợp, việc kiên nhẫn nắm giữ thường hữu ích cho nhà đầu tư hơn là liên tục mua bán theo diễn biến ngắn hạn.

Xin cảm ơn ông đã chia sẻ góc nhìn thực tế về cách đội ngũ quản lý quỹ Techcom Capital lựa chọn cơ hội đầu tư và kiểm soát rủi ro quỹ trong một năm nhiều biến động!