Khơi dậy khát vọng cống hiến

Dấu ấn sinh viên

Nửa đầu nhiệm kỳ, công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Cà Mau từng bước đổi mới theo hướng thiết thực, bám sát nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên. Các hoạt động hỗ trợ học tập, tư vấn nghề nghiệp, chăm lo đời sống tinh thần và tạo môi trường rèn luyện toàn diện được quan tâm triển khai. Qua đó, nhiều sinh viên tích cực phấn đấu, khẳng định bản thân và đạt thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Ảnh: ÐỨC THUẬN

Kết quả, toàn tỉnh có 1.329 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 171 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 17 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 3 sinh viên đạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương. Những con số này cho thấy sự lan toả của các phong trào thi đua, đồng thời góp phần thúc đẩy sinh viên phát triển toàn diện về đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập.

Song song với các phong trào học tập, rèn luyện, hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội tiếp tục được các cấp hội triển khai với nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể, tổ chức 3 Chương trình “Xuân tình nguyện”, 27 “Gian hàng 0 đồng”, “Quầy nước 0 đồng” hỗ trợ hơn 2 ngàn lượt người dân, đoàn viên, thanh niên; huy động trên 200 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên trong Chương trình “Tiếp sức đến trường”.

Hoạt động hiến máu tình nguyện được duy trì thông qua Câu lạc bộ Hiến máu sống, tiếp nhận hơn 1 ngàn đơn vị máu. Các cấp bộ hội tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão; phối hợp xây dựng 2 căn nhà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 120 triệu đồng. Qua các hoạt động tạo cơ hội để sinh viên trải nghiệm thực tiễn, phát huy tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, hình ảnh sinh viên Cà Mau năng động, giàu nhiệt huyết, sẵn sàng sẻ chia và đóng góp cho xã hội ngày càng được lan toả.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Trang Anh Thư, trao Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025 cho sinh viên. Ảnh: ÐỨC THUẬN

Trưởng thành từ hoạt động của Hội, nhiều sinh viên được giới thiệu cho Ðoàn Thanh niên và Ðảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Giữa nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 108 sinh viên được kết nạp vào Ðảng.

Hành trình nâng chất

Nửa nhiệm kỳ còn lại đặt ra yêu cầu để công tác Hội và phong trào sinh viên đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trọng tâm là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy khát vọng sinh viên phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phấn đấu 100% hội viên, sinh viên học tập chuyên đề, đăng ký và hoàn thành các nội dung học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng với đó, Hội Sinh viên các cấp chú trọng mở rộng các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, diễn đàn khởi nghiệp, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và thích ứng với yêu cầu của thời đại số. Các chiến dịch tình nguyện cũng cần được đổi mới theo hướng gắn với chuyên môn, phát huy thế mạnh của sinh viên và đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương, qua đó tạo ra những công trình, phần việc có giá trị và sức lan toả lâu dài.

Sinh viên trao đổi, chia sẻ những vấn đề quan tâm tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Ðại hội Ðại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: ÐỨC THUẬN

Phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Ðại hội Ðại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: “Nếu nửa nhiệm kỳ qua là hành trình xây nền, tạo môi trường và từng bước thích ứng với không gian phát triển mới sau hợp nhất, nửa nhiệm kỳ còn lại phải là hành trình nâng chất, tạo chuyển biến rõ hơn trong từng hội viên, sinh viên và trong chính tổ chức Hội. Thời gian tới, tiếp tục làm cho phong trào “Sinh viên 5 tốt” thực sự trở thành hành trình để mỗi sinh viên tự rèn luyện và trưởng thành. Danh hiệu chỉ là sự ghi nhận, điều quan trọng là sau danh hiệu, sinh viên có thêm năng lực, bản lĩnh và khát vọng để tiếp tục cống hiến. Mở rộng không gian để sinh viên học tập, nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ; đổi mới hoạt động tình nguyện theo hướng gắn với chuyên môn và nhu cầu thực tế của địa phương”.

Ðịnh hướng này đặt ra yêu cầu tổ chức Hội không chỉ tạo phong trào sôi nổi mà còn phải đồng hành thực chất với quá trình trưởng thành của sinh viên, lấy sự tiến bộ về tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm làm thước đo hiệu quả hoạt động. Mỗi chương trình, phong trào mở ra cơ hội để sinh viên phát huy năng lực, biến kiến thức thành hành động và biến nhiệt huyết tuổi trẻ thành những đóng góp cụ thể cho cộng đồng.