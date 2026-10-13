Nhiều trường đại học 'hé lộ' kế hoạch tuyển sinh năm 2027

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa có thông báo một số điều chỉnh dự kiến trong mùa tuyển sinh đại học năm 2027. Theo đó, trường dự kiến tăng cường xét tuyển độc lập theo ngành đào tạo, theo chương trình đào tạo, thay thế cho việc xét tuyển theo một số nhóm ngành.

Bên cạnh đó, trường dự kiến tuyển sinh ngành Thiết kế nội thất theo 3 tổ hợp: V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật); V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật); V02 (Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật). Năm 2026, ngành này xét tuyển 2 tổ hợp H00 (Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu) và H02 (Toán, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu).

Cuối cùng, trường dự kiến rút ngắn thời gian làm bài thi năng khiếu môn Hình họa mỹ thuật (thuộc tổ hợp môn H00, H02), từ 240 phút xuống còn 210 phút.

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Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực (SPT) năm 2027 với điểm mới là chuyển phần thi trắc nghiệm từ làm bài trên phiếu trả lời sang thực hiện trên phần mềm máy tính.

Đề thi được hệ thống tự động phân phối theo môn thí sinh đã đăng ký và thời gian làm bài hiển thị đếm ngược. Bài làm trắc nghiệm tự động gửi về máy chủ khi thí sinh nộp bài hoặc hết giờ.

Đối với bài thi kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (như môn Toán, Ngữ văn), câu hỏi tự luận hiển thị trên màn hình và thí sinh làm bài ra giấy. Kỳ thi duy trì 12 môn thi bám sát chương trình phổ thông mới. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham dự một đợt thi và lựa chọn một địa điểm thi thuộc đợt thi đó.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2027 với 3 đợt thi, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi. Địa bàn tổ chức mở rộng tại 11 tỉnh, thành phố gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Lịch trình 3 đợt thi TSA năm 2027 của Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:

• Đợt 1: Thi ngày 16-17/1/2027 (đăng ký từ ngày 5-15/12/2026).

• Đợt 2: Thi ngày 20-21/3/2027 (đăng ký từ ngày 5-15/2/2027).

• Đợt 3: Thi ngày 22-23/5/2027 (đăng ký từ ngày 5-15/4/2027).

Toàn bộ bài thi TSA thực hiện theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, kết quả có giá trị trong 2 năm. Nhà trường đã phát hành tài liệu "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA" để hỗ trợ thí sinh ôn tập.

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố dự kiến sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng; Xét điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả bài thi đánh giá.

Dự kiến mức điểm quy đổi và điểm thưởng đối với chứng chỉ IELTS (từ 5.5 trở lên) hoặc tương đương của Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng từ năm 2027.

So với trước, nhà trường dự kiến dừng xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực trong nước. Thí sinh sử dụng điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển theo phương thức độc lập.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trường quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển thi tốt nghiệp THPT hoặc quy đổi thành điểm cộng. Trường chấp nhận các chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức và tiếng Pháp. Mức quy đổi cụ thể sẽ công bố trong Đề án tuyển sinh ban hành vào tháng 12/2026.

Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, thông tin: Năm 2027 trường sẽ sử dụng 3 phương thức cho mỗi ngành là điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM và điểm học bạ. "Nếu năm 2028 chỉ còn 1 phương thức, trường cũng sẽ xem xét đến phương án xét tuyển kết hợp gồm điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ, lúc đó sẽ tính toán trọng số của mỗi loại điểm", tiến sĩ Duy cho hay.

Tuy nhiên, tiến sĩ Duy lo ngại tình huống có thể xảy ra ở nhiều trường: ngành xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành xét học bạ, ngành xét điểm đánh giá năng lực… Như vậy sẽ không công bằng giữa các ngành khác nhau. Thậm chí nếu có trường chỉ dùng một phương thức học bạ cho tất cả các ngành thì sao? Vì thế, ông Duy cho rằng vẫn nên có từ 2 - 3 phương thức để các trường được tự chủ nhiều hơn trong tuyển sinh và TS cũng có nhiều cơ hội hơn.

Theo tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang (Tp.HCM), nếu chỉ còn 1 phương thức, trường sẽ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, nếu 3 phương thức thì sẽ thêm học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM.

PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Tp.HCM), cho biết dự kiến bỏ cộng điểm với chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh ĐH 2027 sẽ không tác động nhiều đến kế hoạch xét tuyển của trường, bởi ngay từ năm 2026 trường đã thực hiện việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Do đó, quy định này nếu thực hiện chỉ tác động tới phần điểm khuyến khích nhưng điểm này không đáng kể.