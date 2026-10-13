Thành công là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Mỹ Hạnh bắt đầu nghiên cứu khoa học khá sớm, từ đầu năm thứ hai đại học, khi muốn thử sức trong một lĩnh vực mới và phần nào xuất phát từ sự tò mò. Cơ duyên đến khá tự nhiên: Một người bạn có cùng mong muốn rủ Hạnh tham gia. Cả hai sau đó tìm thêm thành viên trong các hội nhóm sinh viên, nghiên cứu khoa học để thành lập nhóm và bắt tay thực hiện đề tài.

Từ lần thử sức đầu tiên, Hạnh dần có hứng thú và tiếp tục tham gia những đề tài khác. Đến nay, Hạnh có ba đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải, với kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc gia và tại hai hội thảo quốc tế. Tuy nhiên, những bước đầu không hề dễ dàng, khi gần như mọi công đoạn của nghiên cứu đều là điều mới mẻ.

Nguyễn Mỹ Hạnh cùng nhóm nghiên cứu nhận giải Nhì Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Kinh tế Quốc dân”, năm 2025.

“Việc theo đuổi nghiên cứu khoa học song song với việc học trên trường, duy trì thành tích tốt và đạt học bổng đòi hỏi mình phải biết quản lý thời gian hợp lý, tranh thủ từng khoảng thời gian và phân bổ công sức hiệu quả”, Hạnh chia sẻ.

Để từng bước làm quen với nghiên cứu khoa học, Mỹ Hạnh chủ động tìm đọc các công trình nghiên cứu trước đó và tìm kiếm sự hướng dẫn từ giảng viên, những anh chị có kinh nghiệm. Trong quá trình thực hiện đề tài, Hạnh nhiều lần chỉnh sửa bài viết theo góp ý, dành thời gian hoàn thiện từng phần nội dung. Những trải nghiệm này giúp Hạnh tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu, nâng cao khả năng diễn đạt học thuật và rèn luyện tính kiên trì khi theo đuổi một vấn đề.

Khi thực tế đặt ra những bài toán mới

Bên cạnh nghiên cứu khoa học, Hạnh tham gia nhiều dự án với vai trò đại sứ truyền thông, qua đó có cơ hội vận dụng kiến thức Digital Marketing vào thực tế. Từ lên ý tưởng nội dung, viết bài đến lựa chọn cách truyền tải thông tin phù hợp với từng nền tảng, Hạnh từng bước làm quen với những yêu cầu cụ thể của công việc truyền thông.

Quá trình này giúp Hạnh nhận ra việc nắm vững kiến thức trên giảng đường và vận dụng kiến thức ấy vào thực tế là hai điều không hoàn toàn giống nhau. Có những nội dung Hạnh đánh giá tích cực ở khâu lên ý tưởng nhưng sau khi đăng tải lại không nhận được phản hồi như mong đợi. Trước kết quả đó, Hạnh xem xét lại cách viết, cách trình bày, thời điểm đăng tải và mức độ phù hợp của nội dung với mối quan tâm của người đọc.

Từ những trải nghiệm này, Hạnh hiểu rằng, kiến thức được học tại trường cung cấp nền tảng và phương pháp tư duy, nhưng hiệu quả truyền thông còn phụ thuộc vào khả năng quan sát, thử nghiệm và điều chỉnh trong từng tình huống cụ thể. Những lần chưa đạt kết quả như kỳ vọng cũng giúp Hạnh có thêm cơ sở để đánh giá cách tiếp cận của mình, từ đó hiểu rõ hơn về ngành Digital Marketing và những yêu cầu đặt ra trong công việc thực tế.

Thành công là hành trình vượt qua chính mình

Những trải nghiệm trong môi trường NEU cũng khiến Hạnh thay đổi cách nhìn về năng lực và thành công. Khi mới bước vào đại học, cô từng khá tự ti và nhút nhát. Việc học tập trong một môi trường có nhiều thầy cô giàu kinh nghiệm cùng những sinh viên năng động, giỏi giang ban đầu khiến Hạnh dễ nhìn thấy khoảng cách giữa mình và những người xung quanh.

Với Nguyễn Mỹ Hạnh, mỗi trải nghiệm là cơ hội để nhìn lại và hoàn thiện bản thân.

Sau 4 năm, Hạnh lại xem việc ở cạnh những người giỏi hơn là một điều may mắn. Thay vì tự ti, Hạnh lựa chọn chủ động học hỏi và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có nhiều kinh nghiệm hơn.

Với Hạnh, thành công không nhất thiết đồng nghĩa với việc trở thành người nổi bật nhất hay giỏi hơn tất cả. Nếu xem việc mình hơn người khác là đích đến, hành trình học hỏi cũng có thể dừng lại từ đó. Điều Hạnh quan tâm hơn là khi nhìn lại, cô có thể thấy mình đã thực sự cố gắng và tốt hơn chính mình của trước đây.

Sau hành trình đại học, Hạnh tiếp tục muốn học thêm một lĩnh vực mới để bổ trợ cho chuyên môn Digital Marketing, đồng thời trau dồi những kỹ năng mới, đặc biệt là học thêm một ngoại ngữ ngoài tiếng Anh. Với Hạnh, việc tiếp tục học không chỉ nhằm mở rộng lựa chọn nghề nghiệp mà còn tạo thêm cơ hội để khám phá và hoàn thiện bản thân.

(Ảnh: NVCC)