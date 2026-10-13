Nghệ An thông tin về tiến độ xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp

Trường Phổ thông Nội trú và Trung học Cơ sở Môn Sơn, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An được xây dựng mới khang trang. Ảnh: Quốc Huy

Mới đây, báo cáo với Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, địa phương được giao đầu tư xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Trong giai đoạn 1, Nghệ An đã triển khai xây dựng 10 trường, đến nay đã có 7/10 trường đưa học sinh vào học, còn 3 trường đang tiếp tục hoàn thiện và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Suốt quá trình thi công, các trường đã bố trí khoa học, bảo đảm hài hòa giữa hoạt động xây dựng với việc học tập, đi lại, ăn ở của học sinh. Đối với giai đoạn 2, tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thành 11 trường trước khi bước vào năm học mới 2027-2028.

Về công tác tổ chức và vận hành, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã bố trí đủ giáo viên tại 10 trường thuộc giai đoạn 1. Đồng thời lựa chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn làm nòng cốt, dẫn dắt các bộ môn, góp phần bảo đảm chất lượng giáo dục tại các trường vùng biên giới.

Nghệ An đã tổ chức tập huấn cho Ban giám hiệu, tạo điều kiện tham quan, học tập kinh nghiệm từ các mô hình trường nội trú hoạt động hiệu quả trên địa bàn, từng bước xây dựng quy trình quản trị bài bản.

Công tác bồi dưỡng giáo viên về quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú được chú trọng. Đội ngũ giảng dạy tin học, ngoại ngữ và STEM được bố trí đầy đủ, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các chương trình giáo dục hiện đại.

Riêng công tác tổ chức ăn bán trú, tỉnh Nghệ An giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương lựa chọn nhà cung cấp có đủ năng lực, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu phục vụ số lượng lớn học sinh.

Việc tổ chức bữa ăn được triển khai gắn với chương trình sức khỏe học đường, kết hợp chăm sóc dinh dưỡng, tăng cường vận động và phát triển thể chất, trí tuệ, nhằm tạo môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất cho học sinh trong năm học mới.