Lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị A03-2026 (hệ tập trung) tại lễ khai giảng.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị A03-2026 và A04-2026 có tổng số 43 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian đào tạo 6 tháng. Các học viên thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị theo quy định, với các nội dung học tập trọng tâm như: Những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng; quản lý hành chính nhà nước, đồng thời rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, công việc trong tình hình mới…

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Học tập lý luận chính trị không chỉ nhằm nâng cao trình độ, hoàn thiện tiêu chuẩn văn bằng mà cốt lõi là để củng cố bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng, đổi mới phương pháp làm việc và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nắm chắc lý luận, có tư duy đổi mới, kỹ năng số và năng lực giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn từ cơ sở.

Lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị A04-2026 (hệ tập trung) tại lễ khai giảng.

Để khóa học đạt hiệu quả cao, lãnh đạo nhà trường đề nghị các đồng chí học viên xác định rõ động cơ học tập, chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo, nội quy lớp học, tích cực thảo luận, nghiên cứu thực tế và nâng cao tinh thần tự học. Đội ngũ giảng viên cần chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn kiến thức lý luận với thực tiễn công tác tại địa phương, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy. Đồng thời, các phòng, khoa chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giảng dạy và bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức các lớp học đạt kết quả cao nhất.