An Giang còn thiếu khoảng 1.300 giáo viên đứng lớp. Ảnh minh họa: TN.

Theo Sở GD&ĐT An Giang, toàn ngành hiện còn thiếu khoảng 1.800 viên chức so với định mức của Bộ GD&ĐT, trong đó có khoảng 1.300 giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Trước thềm năm học mới, ngành đã tuyển dụng, bổ sung 1.300 viên chức giáo dục. Đồng thời, sau sắp xếp các cơ sở giáo dục, 690 phó hiệu trưởng chuyển sang làm giáo viên, góp phần bổ sung lực lượng giảng dạy.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra cục bộ ở một số môn học như Tin học, Tiếng Anh, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT 2018.

Nguyên nhân chủ yếu do biên chế giao chưa sát định mức, áp lực tinh giản biên chế cơ học, biến động tăng cơ học trẻ mầm non và nguồn tuyển dụng giáo viên chuyên ngành ở địa phương còn hạn hẹp.

Tiết dạy Mĩ thuật của giáo viên Tiểu học ở An Giang.

Trước thực trạng đó, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện việc xây dựng biên chế năm học 2026 - 2027 trên cơ sở đảm bảo các quy định của pháp luật, các địa phương chủ động rà soát tình trạng thừa thiếu cục bộ, xây dựng phương án điều động trong nội bộ, lập danh sách đề nghị điều động hoặc tiếp nhận bên ngoài phạm vi cấp xã để Sở GD&ĐT tổng hợp trình UBND tỉnh phương án điều động, thuyên chuyển trên địa bàn tỉnh.

Sau khi hoàn thành việc điều động, thuyên chuyển, nếu còn thiếu giáo viên, Sở GD&ĐT sẽ trình UBND tỉnh hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, ngành GD&ĐT An Giang quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên trong năm học 2026 - 2027