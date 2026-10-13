100% học viên được thực thành, kiểm tra, đạt điểm theo yêu cầu

Mở đầu chương trình, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến TS. Quản Trường Sơn công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 năm 2026 tại Bệnh viện Tâm thần Nam Định.

Điều hành buổi họp nghiệm thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Chủ tịch Hội đồng BSCKII. Nguyễn Chí Thành tóm tắt chương trình làm, nêu bật mục đích, ý nghĩa của cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện việc chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Tâm thần Nam Định. Qua đó, rút ra các bài học kinh nghiệm để công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tiếp tục được hoàn thiện và phát huy hiệu quả trong những năm tiếp theo. BSCKII.

Buổi họp nghiệm thu kết quả chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Tâm thần Nam Định. Ảnh: Bệnh viện Tâm thần Nam Định

Đồng thời, nhấn mạnh những khó khăn, thách thức trong việc chuyển giao các kỹ thuật theo Đề án 1816 đối với Bệnh viện Tâm thần Nam Định, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng chuyển giao, phối hợp có hiệu quả giữa các tuyến nhằm tăng cường công tác đào tạo - chỉ đạo tuyến; áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất của chuyển đổi số vào công tác giảng dạy, thu hẹp khoảng cách về địa lý nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên và học viên.

Tiếp đó, hội nghị được nghe ThS. Lê Thị Thu Quỳnh đại diện các giảng viên báo cáo tình hình và kết quả học tập của lớp. Theo đó, các học viên của lớp đã được học đầy đủ các nội dung về lý thuyết, được thực hành đầy đủ các kỹ năng có trong nội dung chương trình đào tạo. Các học viên đã được kiểm tra, đánh giá thông qua bài thi mãn khóa và 100% học viên đã đạt điểm theo yêu cầu, đủ điều kiện công nhận hoàn thành khóa học.

Các học viên cũng có ý kiến phản hồi và đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của khóa học, cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các giảng viên, ban tổ chức lớp và mong muốn tiếp tục được hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian tới.

Nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị tại địa phương

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, TS. Trần Ngọc Minh ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ chuyên môn kịp thời, hiệu quả từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 dành cho y tế địa phương.

TS. Trần Ngọc Minh nhấn mạnh, việc làm chủ gói “Kỹ thuật thực hiện các liệu pháp phục hồi chức năng tâm thần” sẽ góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị tại địa phương, đồng thời đề nghị Bệnh viện Tâm thần Nam Định tiếp tục duy trì, ứng dụng hiệu quả kiến thức đã được đào tạo vào thực tiễn khám chữa bệnh hàng ngày. Thông qua hoạt động chuyển giao kỹ thuật y tế giúp đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Nam Định nâng cao năng lực chuyên môn, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tuyến y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng lớn của nhân dân.

Buổi khai mạc lớp đào tạo chuyển giao “Kỹ thuật thực hiện các liệu pháp phục hồi chức năng tâm thần” theo Đề án 1816. Ảnh: Bệnh viện Tâm thần Nam Định

Thay mặt đơn vị nhận chuyển giao kỹ thuật, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nam Định – BSCKI. Phạm Duy Kiều cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, lãnh đạo Sở Y tế, phòng Đào tạo và các giảng viên đối với Bệnh viện Tâm thần Nam Định trong suốt những năm qua.

Với vai trò là đơn vị nhận chuyển giao kỹ thuật, Giám đốc Phạm Duy Kiều hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các học viên tiếp tục học tập, trao đổi để phát huy tối đa những kiến thức, kỹ năng đã được học để phục vụ công tác chuyên môn, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Cuộc nghiệm thu cũng là cơ hội tăng cường trao đổi, chia sẻ, góp phần gắn kết chặt chẽ hơn giữa các cấp của mạng lưới điều trị sức khỏe tâm thần và giúp cho người bệnh nhận được sự chăm sóc tốt nhất ngay tại địa phương, giảm áp lực cho tuyến trên.